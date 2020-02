ERISAADE | Ümbrikupalk pane deklaratsiooni - maksuamet teab, et said seda! Suurärid otsivad kasumit kohtust ja seadustest

„Lisaks tekitavad küsimusi meie tähelepanu juhtimised, et kas oled ikka kõik oma tulud deklareerinud,“ seletas ta. Maksuamet nimelt võtab inimestega kohe ühendust, kui nad arvavad, et lisaks üles antud andmetele on inimene saanud tulu näiteks kinnisvara müügilt, välismaalt või üüritulu. „Ja on ka neid, kelle puhul arvame, et nad ümbrikupalka saanud,“ sõnas Liivamägi viitega, et isegi selline asi ei pruugi jääda maksuametile nähtamatuks.

Saatejuhi küsimuse peale, kas maksuamet on teinud arendusi, mis lubavad niisugusi asju erinevate andmebaaside võrdluses avastada, vastas Liivamägi, et amet saab neid küsimusi tõesti esitada oma riskianalüütika pinnalt.

„Vaatame, mis andmeid veel inimeste tulude kohta on, välistulu osas riigid vahetavad andmeid. Tööandjad on andmeid deklareerinud, võrdleme teiste samas sektoris masktavate palkadega näiteks. Andmeid on meil omajagu ja sealt pealt me suunavaid küsimusi küsime.“

Lisaks räägib maksuameti esindaja sellest, mis on inimestele soodsamaks muutunud tulude deklareerimisel ja kuidas neid võimalusi endale kahju tegemata kasutada.

Saate teises pooles vahetuvad stuudiokülalised ning juttu tuleb suuräridest, kus taha tegemiseks paistab olevat nii palju jõudu, et nõuda hüvitisi kohtus, proovida saada endale häid seadusi või konkursitingimusi.

Ehk siis räägitakse viimase nädala arengutest apteegireformi saagas ning tuuleenergia arendamise vallas. Saate lõpus jõutakse tõdemuseni, et sellised segased arengud, kus tundub nagu eelistataks üht või teist poolt mõjuvad kokkuvõttes halvasti Eesti mainele kohana, kus äri tehakse ausalt ja läbipaistvalt.