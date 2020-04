ERISAADE | TÜ kriisistaabi juht: halb õnn, et just Raatuse ühikas koroonakolle. Ühelegi tudengile karistuseks ust ei näidata, kuhu neil minnagi?

Õhtust erisaadet juhib Delfi toimetaja Karoliina Vasli, külaliseks Karki. Viimane on igapäevaselt ametis Tartu Ülikooli akadeemilise sekretärina. Tema määrati mõni aeg tagasi Tartu Ülikooli kriisistaapi juhtima.

Nakatunute arv poleks õnneks kerkinud, see number on 16. Kontaktsete arv aga on praeguseks teadaolevalt 39. Kasutusel on vastavad meetmed, et need inimesed negatiivse testitulemuse andnutega kokku ei puutuks. Videos räägib Karki uuest elukorraldusest lähemalt.

Veel eilse seisuga oli ühikas 281 elanikku. "Praegu pole neil kuskile lahkuda. Kui neil on positiivne test, kus sa ikka lähed, Eestist välja ei saa," illustreerib Karki osade tudengite näitel.

Vastab tõele, et valdav osa elanikke on selles ühikas välismaalased või näiteks doktorandid. "Sinna on võimalik korterit üürida ka eestlastel, paljud on seda ka teinud. Hind natuke kõrgem," toob Karki välja.

Kõrvalt võib tekkida küsimus, miks teatud seltskond keeldudele vilistas ning pidustes? Miks töötajaskond ei sekkunud? Karki räägib, et on ka ise tudeng olnud, pidu on ikka selline üritus, kus muusika kõvasti mängib ja õhkkond vabad. "Nad ise väidavad, et oli rahulik kogunemine," arutleb ta. Põhisündmus oli väidetavalt üks sünnipäev, Karki viitab, et pole kindel, et kõik nakatunud just seal üritusel viibisid. Ehk saadi viirus külge mujalt, väljaspool maja?

"Eeldame ka seda, et oleme kõik täiskasvanud inimesed," märgib Karki, et ei saa ju kogu aeg kontrollida ja teiste inimeste ruumidesse trügida. "Kui reeglid ei täida, on see võimalus, et õnnetus juhtub. Ma ise ütleks - et see asi sealt lahti läks, oli halb õnn."

Kas peaks suurkogunemisi teinuid kuidagi karistama, suisa välja tõstma? "Kuhu me nad tõstaks? Kui pole võimalik laevaga näiteks Soomegi sõita," arutleb ta ja viitab, et sääraseid plaane kindlasti pole. "Praegu ka palju aktuaalsemaid teemasid arutamisel, selle asemel, et mõelda repressiivsete meetmete peale."

Video lõpuosas räägib Karki sellestki, mis on kriisistaabi plaanid lähiajal ning hinnanguliselt, kui palju tudengeid üldse TÜ ühikatesse jäänud. On ju Raatuse ühikas vaid üks paljudest.