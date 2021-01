ERISAADE | "Trall, jant ja palagan": milleni võib viia riigikogus lõõmav konflikt abieluhääletuse ümber?

"Eesti poliitika ajalugu on näidanud, et obstruktsioonid enamasti siiski ei seiska valitsuse teerulli, kui on tahtmist seda kasutada. Nad võivad mingiks ajaks seda topata või aeglustada, aga mingil hetkel see (seaduse vastuvõtmine - toim.) ikkagi juhtub, ma arvan," arutles ta, lisades aga, et kui konflikt ei leevene, võib näiteks riigikogu saalis ees oodata veelgi erakordsemaid konfliktistseene kui viimastel päevadel põhiseaduskomisjoni istungitel, kus selle esimees Anti Poolamets, aseesimees Lauri Läänemets ja veel mitmed opositsioonisaadikut on pidanud meedia kohal olles vihast sõnasõnda.

"Ma küll ei oska öelda, mis siis edasi saab, kui kumbki pool ei taha järele anda. Üldiselt ju riigikogus asjad peaks toimuma nii, et lepitakse kokku. Kõik ju saavad aru, et sa oled ühel hetkel koalitsioonis, sa teed otsuseid, sa oled võimul. Aga järgmisel hetkel sa ei ole, sa oled ise opositsioonis ja sa ei taha, et sinuga niimoodi käitutakse," rääkis ta. "Naljakas on muidugi see, et me ei räägi midagi praegu sellest, mida peaks tähistama abielu mõiste. Sellest ei räägi siin praegu mitte keegi. See on lihtsalt köievedu. Oleme meie, on nemad, ja kes jääb peale."

Viimastel päevadel riigikogus toimunut kohapeal kajastanud Delfi reporter Karoliina Hussar rääkis, et kuigi mitmed tüliepisoodid on kulgenud kaamerate ees, ei jäänud talle muljet pelgalt meediale mõeldud etendusest.

"Ma ei usu, et nad üksteisele päris kraesse kinni haaravad, aga ma ei usu ka, et see on ainult show kaamerate jaoks. Nad mõlemad, nii Lauri Läänemets kui ka Anti Poolamets küll vaatavad ka kaamerasse ja räägivad ka niiöelda rahvaga. Aga kui ma tegin lahkudes Poolametsaga intervjuud ja Läänemets kõndis mööda, siis nende vahel ei olnud naeratust ja viipamist. Ikkagi kired on päris üleval."

