ERISAADE | Töötute arv on kardetust vähem kasvanud. Noored on aga nähtavalt pihta saanud

Mitu nädalat põrkusid koroonakriisi mõjude eri nägemused maasikapõldudel. Marjakasvatajad rääkisid hädast tööjõuga, Toompealt vastati, et töötus on ju kriisis kasvanud. Delfi „Erisaates“ on külas töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivamets, kes räägib tööturul kujunenud olukorrast. Tema sõnul osutusid reisipiirangutest tekkinud võõrtööjõu kriisis osutusid edukamaks marjakasvatajad, kes kõrgetes nõudmisetes natuke allapoole tulla. Töötute hulk pole kasvanud nii palju kui koroonakriisi tipus ehk kardeti, kuid sügise vaates hoitakse silma peal ehitussektoril ning toitlustus- ja majutusvaldkonna hakkamasaamisel. Praeguseks on aga selge, et noored on juba saanud rohkem pihta tööväljavaadete osas, kui teised. Töötukassa eksperti küsitleb Raimo Poom.



Saate alguses rääkis Katrin Liivamets põllumajandussektori tööjõu seisudest, mis on palju kirigi viimastel nädalatel tekitanud.

„Põllutööliste teemaga on kaks ebasoodsat asja kokku langenud. Liikumispiirangute tõttu ei saanud need, kes seda tööd tavapäraselt on Eestis teinud, siia tulla. Teiselt poolt – kui selline olukord juhtub, siis töötamise eesmärgil muude ülesannete ja kohustusteta Eestisse tulnud inimestel on teised ootused tööaja, töökorralduse ja muude küsimuste suhtes, kui kohapealsel tööjõul,“ märkis Liivamets.

„Kuna olukord kujunes kõikide jaoks ootamatult, siis põllumajandusettevõtted ei suutnud nii kiiresti oma töökorraldust ja protsesse ümber korraldada. Näiteks kui ollakse harjunud, et tööjõud on kogu aeg koha peal olemas ja valmis alustama hommikul kell 5, siis inimene naaberkülast, kus on vaja tööle jõudmiseks ühistransporti kasutada, et pruugi jõuda samaks tööpäeva alguseks kohale,“ tõi töötukassa ekspert lihtsa näite ja lisas, et seetõttu oli tekkinud diskussioonis õigus ka mõlemal poolel.

„Põllumajandusettevõtted peaksid natuke oma töökorraldust ümber vaatama ja olema padilikud kohaliku tööjõu kasutamiseks,“ sõnas ta. Aga samas ei saa ka üle tõsiasjast, et kohalikele inimestele meeldib raske töö aina vähem. „Teiselt poolt on meie kogemus näidanud, et madalapalgaline, füüsiliselt raske lihttöö on selline, kuhu on raske leida töötajaid. Näha on ka seda, et Eesti tööotsijad pole enam nii valmis minema naaberriikidessegi, kus marjakorjajatel on isegi kõrgemad tasud.“