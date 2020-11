ERISAADE | Tõnis Saarts: EKRE poolt on vene valija ülemeelitamine väga tark strateegia

Ent kui kaua mitmetest kriisidest läbi käinud valitsus vastu peab, selle tõehetk on Saartsi hinnangul poole aasta pärast, kui valitakse kohalike omavalitsusi, presidenti ja tehakse referendum. Just presidendivalimisi on alati saatnud intriigid, alt ärahüppamised ja murtud kokkulepped.

„Kui järgmise aasta lõpuks on see koalitsioon veel olemas, siis ma arvan, et nad võivad ennast õnnitleda,” sõnas Saarts ning tuletas meelde, et Eestis pole tervet valimistsüklit seni veel ükski valitsus vastu pidanud.

Ühised väärtused aga pole kindlasti need, mis hoiaksid koalitsiooni koos. Liimiks on Reformierakond. Ei Keskerakond ega Isamaa usalda oravaparteid, kuna läbi aastakümnete on neid korduvalt petetud. „Pole välistatud, et kui näiteks Reformi- ja Keskerakond teevad koalitsiooni, aga kui Reformierakonnale midagi enne valimisi ei sobi, siis nad kergitavad kaabut ja jätavad Keskerakonna külma kätte,” kirjeldas Saarts.

Kui nädala algusesse jäänud kriis midagi õpetas, siis Jüri Ratase punaseid jooni. Saartsi sõnul on just Eesti välis- ja julgeolekupoliitika alustalad need, kus kompromisse ei tehta. Nii oli eelmine aasta Soome peaministri solvamisega ja nüüd USA-ga. Ent Martin Helme, kes jagas raadiosaates ka oma isa seisukohti, jäi ametisse poliitilise reaalsuse pärast. Kui Keskerakond oleks tahtnud õli tulle valada ja veel ka noorema Helme lahkumist nõudnud, oleks Ratas pidanud otsustama sama nõudmisega ka koalitsioonile lõpu teha.

Mart Helme väljaöeldu ja tagasiastumine jõudis ka Venemaa propaganda rakkesse. Saarts tõdes, et ei saa öelda, et EKRE just Kremli jutupunkte tahtlikult jälgiks, pigem nad elavad ja jälgivadki ultrakonservatiivseid kanaleid ja on muust ühiskonnast täiesti ära lõigatud. See on aga Saartsi sõnul demokraatiale suur ohumärk, kui ühiskonnas ja parteide vahel ei tekigi mingit dialoogi. Samas on paljud olulised seisukohad ja väärtused, mida Helmed ja ka teised paremradikaalsed populistlikud parteid üle Euroopa esindavad, mitte just väga kaugel Venemaa kanalite kajastuse ja juurutatavate väärtustega. „Kattuvust on väga palju,” kommenteeris Saarts.