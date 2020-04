ERISAADE | Tõnis Lukas: julgeksin rääkida, et ürituse ja suurürituse piir tuleb 1000 inimese juures, aga see on vaid minu jutt

Valitsus andis eile õhtul teada, et mais-juunis ei toimu Eestis avalikke üritusi, ent kui viiruse levik kahaneb piisavalt, võiks piirangu leevendamine seejärel tulla kõne alla. Küll aga on otsustatud, et suve lõpuni ei toimu Eestis suurüritusi. Valitsus jättis aga defineerimata, kus jookseb nende vahel piir.

Lukase sõnul on sarnaseid otsuseid juba teinud riigid tõmmanud piire nii 500 kui ka 1000 inimese juurde. "Oleme leppinud kokku, et fikseerime täpsemalt selle mahu mai teises pooles, kui eriolukord ilmselt lõppeb. Praegu võib öelda, et need korraldajad, kes saavad ümber korraldada oma üritusi nii, et need ei hoia tuhandeid inimesi koos, vaid koosnevad eraldi kontsertidest, nemad võiksid oma plaanid ümber teha," rääkis ta.

"Mina julgeksin rääkida 1000 inimesest. Aga see on minu jutt, seda juriidiliselt ei saa patta panna. Võibolla see on see ka suurem, kui meil läheb hästi. Tõenäoliselt vabaõhuetendusi ja väiksemaid kontserte suve teises pooles korraldada saab. See oleks minu eesmärk kultuuriministrina," kommenteeris ta.

Lukas täpsustas saates ka avaliku ürituse mõistet, millele kehtib keeld vähemalt juuni lõpuni. "Avalik üritus on selline üritus, kuhu koguneb rahvas, kes üksteist ei tunne, või tundmatu seltskond, kes on kas pileteid ostnud või tuleb avatud üritusele. Mitteavatud on kutsetega üritus, mis toimub kutsuja territooriumil, ehk need ei ole näiteks aedades peetud jaanipeod sõpradega. Küll aga koolide lõpuaktused. Koolide lõpuaktuseid me ei saa sellel aastal teha juunikuus. Samuti ei tehta teatrietendusi ei vabas õhus ega kinnises ruumis."

