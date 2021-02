ERISAADE | Terviseameti kriisistaabi juht Urmas Sule: nende numbrite taustal peab olukord halvemaks minema ja lähebki

"Oleme juba harjunud arvuga tuhat. Sellelt foonilt ei saa eeldada, et selliste numbrite taustalt olukord riigis kuidagi paraneks. See peab halvemaks minema ja lähebki," sõnab doktor Sule. Teda teeb eriti murelikuks Harjumaa nakatunute hulk. Tänasest on juba rohkem kui 1200 nakatunust 71% Harjumaalt – eelmisel nädalal olid seda ainult pooled.

See seab aga tohutu koormuse Tallinna haiglatele. "Kui väikses maakonnas midagi juhtub, siis on võimalik teistel appi minna. Kui see suures juhtub, siis on teistel abi hästi keeruline pakkuda," selgitab Sule probleemi.

"Meie arvestame sellega, et haiglaravi vajajate arv kindlasti kasvab," ütleb Sule. Samas loodab ta, et vaktsiinid suudavad vähendada nende hulka, kes haiglaravi vajavad. Näiteks on hoolekandeasutuste elanikud vaktsineeritud ja nende proportsioon on haiglapatsientide hulgas selgelt kahanenud. Just eakate ravimine on keerulisem. Samuti on ka väga palju tervishoiutöötajaid vaktsineeritud, mis tähendab, et vajadus töötajaid isolatsiooni saata on kõvasti väiksem.

Detsembri alguses sõnas doktor Arkadi Popov, et tuhat patsienti tähendaks Eesti meditsiinile enam mitte kriisi, vaid katastroofi. Sule on sellise hinnanguga nõus. Praegu on haiglates koroonaga umbes 500 patsienti, kuid juba 600-700 juures tuleb Sule hinnangul plaanilist ravi väga tuntavas mahus vähendada. Ent lisaks sellele jääb ka vähem võimalust pakkuda erakorralist ravi näiteks traumadele, põletustele ja muule.

Võrreldes kevadise eriolukorraga on paremaks Sule hinnangul läinud see, et keskmine Eesti inimene teab päris hästi, mida nakkuse leviku vältimiseks tegema peab. Teiseks on ka isikukaitsevahendeid piisavalt. Kolmandaks on kogu maailmas lootus, et vaktsineerimine aitab olukorrast välja tulla.

Ent probleem on, et inimesed on väsinud. Sule mõistab, et piirangutest ei ole kasu, kui inimesed neid ei täida. "Kollektiivne ohutunne on kadunud," selgitab ta. Nakkust kandvaid inimesi tuleb juurde ning kõige suuremad levitajad on noored. Seega on Sulel selge sõnum teismeliste lapsevanematele ja noortele: "Olge rohkem arvutis." Ilma naljata. Oodaku kasvõi kuu aega, ärgu liikugu nii aktiivselt mööda erinevaid seltskondasid ringi, kuna see pole ohtlik mitte ainult neile, vaid ka nende lähedastele.