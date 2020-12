ERISAADE | Terviseameti juht Üllar Lanno võitlusest koroonapuhanguga: peaksime Soomest eeskuju võtma

Erisaates kirjeldab Lanno, kuidas piirkonniti praegu olukord ning kõneleb seisust haiglakohtadega. Varasemalt arvasid eksperdid, et jõulude ja aastavahetuse paiku on haiglas 600-800 inimest, õnneks on number praeguse seisuga väiksem. Ei tasu siiski unustada, et aina enam lisandub haigeid hooldekodudes.

Lanno toob statistika kohta välja, et igapäevaselt tulevad pooled juhtumid Tallinnast. "Neist omakorda 40 protsenti Lasnamäelt, selge, et väga suur arv. Seal on rahvaarv 116 000 inimest, peaaegu võrreldav Tartuga. Kui Tartus lisandub päevas 17 nakatunut, siis Lasnamäel viimastel andmetel 126," toob ta võrdluse ja räägib ka tagamaadest, mis võivad pealinnas nakatumist kasvatada.

Erisaates on pikemalt juttu ka vaktsineerimisest ning sellestki, mil võiks rangeid piiranguid leevendada. Lanno toob välja just Soome hea seisu - seal on puhang rohkem kontrolli all.

Pikemalt juba saates!

