ERISAADE | Terviseameti epidemioloog: ma väga palun vanemaid inimesi, ärge kandke seda maski õue peal

Kuigi valitsuse korraldus 172 sätestab selgesõnaliselt, et ööklubidel on külastuskeeld, hiilivad meelelahutusasutused Irina Dontšenko sõnul seadusest mööda. "Ööklubid peaksid oma uksed kinni hoidma," sõnab ta, et kuna just nendes asutustes on kõige suurem nakatumisoht, ei ole nende tegutsemine ka lubatud.

Ometi ollakse leidlikud ja pidusid reklaamitakse millegi muu pähe. "Nagu see polekski ööklubi, vaid lihtsalt koosviibimine," kirjeldab Dontšenko. Terviseametil on ka piiratud võimalused nende tegevus lõpetada: kas hoiatada või äärmisel juhul rahatrahv asutusele määrata.

Jõulisi mehemürakaid, et pidusid laiali ajama minna, terviseametil ei ole. "Kujutage ette olukorda, et meie terviseameti pisikesed naisterahvad hakkavad käima ja ukse taga vaatama, mis siis toimub. Politsei on ikkagi koostööpartner, kes neid korrarikkumisi tuvastab," kommenteerib Dontšenko.

Ent mitte ainult ööklubide puhul, vaid ka kõikides muudes tegevustes on äärmiselt oluline, et end haigena tundev inimene jääks koju. Dontšenko sõnul on koroonaviirus nakkusohtlik juba kaks päeva enne haigusilminguid ning kõige nakkusohtlikud esimestel päevadel. Piisab ühest haigest inimesest ja viirus võib pidudel kulutulena levima hakata. "Kui me ise oleme nii kohusetundlikud, et ei lähe haigena teiste inimestega suhtlema, siis hoiame üheksakümmend protsenti haiguse levikust ära," sõnab epidemioloog. Viirus ei ole ta sõnul kuhugi kadunud.

Jaanipidudel on nakatumise risk kõrge

"Peame haigena jääma koju. Peame mõistlikku distantsi hoidma. 2+2 pole see päris õige väljend, aga oleme sellega harjunud. Peseme käsi. Ja hoiame desopudelit taskus, et kui väljas käime ja käsi ei saa pesta," loetleb Dontšenko kõige elementaarsemad nõudmised.

Rahvarohketes kohtades võib maske kanda, kuid õigesti. Pärast poeskäiku tuleks see eest ära võtta ja minema visata.

"Praegu on ilusad soojad ilmad. Ma väga palun vanemaid inimesi: ärge kandke palun seda maski õue peal, kui te lähete poodi. Ärge pange seda kohe kodus omale ette," sõnab Dontšenko.