"Terviseamet on üpris rahulik, aga töö käib. Teisest lainest on veel vara rääkida, sest Eestis on nakatunute arvud madalad ja ka lähiriikides pole olukord nii hull," rääkis ta.

"Viimastel päevadel on fooni andnud Venemaa, kust meile on sisse tulnud juhtusid. Siin peab südamele inimestele panema: kui pereliikmed tulevad sealt töölt, siis tuleks kõrgendatud ettevaatlikkusega sellesse suhtuda. Paljudel inimestel ei ole sümptomid avaldunud. Me küll ei tea, kui nakkusohtlikud on inimesed, kellel pole sümptomid avaldanud, aga ei maksa valvsust kaotada."

Härma sõnul võib hetkel, kus Eestis viiruse saamise võimalus madal, pidada just kõrgema nakkusohuga riikides reisimist pidada suurimaks riskiks, kust uued nakatumislained Eestis võivad alguse saada.

