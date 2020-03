ERISAADE | Terviseamet on abitus olukorras, valitsus peaks haarama ohjad

Ta seletas, et kui näiteks tahta teada, mis on tingimused, millal saabud eriolukorra lõpp, siis on ju vaja adekvaatseid andmeid, mis tasemeni peaks olema üldine nakatumine langenud. „Kui pole andmeid ei tea seda.“

Saate teises pooles käsitletakse valitsuse äsjast otsust sulgeda Eesti riigipiirid. Kas see on üldse vajalik enam, on siis tõesti inimesi, kes veel tahaksid reisida praegu. Ajakirjanik Kaarel Kressa tõdeb, et siiski on inimesi, kelle liikumise peatamiseks seda vaja on.

Saatekülalised aga on eri arvamustel, kas tegelikult tolku piiride kinni panemisel on. Kressa viitab WHO-le, kelle sõnul see erilist efekti ei anna. Mihkel Tamm aga leiab, et teiste riikide näited ikkagi tõestavad, et see iatab jõuda haiguse leviku vähenemiseni.

Mis piiranguid meil veel oodata on? Tamm pakub, et tõenäoliselt minnakse Eestis sama teed, mis muudeski riikides. „Sel nädalavahetusel said veel inimesed kohvikus käia, aga järgmistel nädalavahetustel ei pruugi see enam võimalik olla,“ ütles ta.

