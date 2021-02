ERISAADE | Terviseamet näeb järsku 22%-list nakatumise tõusu. Haiglakohtade puhvrit on veel paarisaja voodi jagu

„Kui räägime haigetega, siis küsime, kus te arvate nakkuse saanud olevat? Arusaadavalt, kui inimene käib kaubanduskeskuses, seejärel kohvikus ja teatris või kinos, siis on tal väga raske öelda, kust täpselt ta sai selle nakkuse. Need on kohad, kus toimub nakatumine endale teadmatult. Samamoodi ühistranspordis nakatumine, sest võime olla seal nakkusohtlike inimestega koos, kuid ei tea seda,“ seletas terviseameti asjatundja.

„Kui võtame nüüd töökohad ehk üks peamisi nakkamise paiku, siis meie soovitus on rakendada kodutöö varianti, et kontoris oleks võimaikult vähe inimesi. Ja kus kodukontorit pole võimaik rakendada, tuleks läbi mõelda kogunemise kohad töökohtadel. Näiteks saab tihti nakkus alguse sellisest ühistest puhkenurkadest, kus tullakse kokku, süüakse koos. Seega tuleks lõunapause näiteks ajatada nii, et kogu kollektiiv sinna kokku ei tuleks,“ märkis Sepp.

Eelnevale kogemusele tuginedes arvas Sepp ka, et distantsõpe koolides võiks anda tulemusi. „Jõuluvaheaeg näitas, et kui koolid olid kinni, siis väljendus see ka kohe nakatumisnumbrites. Kui koolid on distanstõppel väheneb õpetajate ja laste hulgas ühte kohta kokku tulemise tõenäosus ja seega ka nakkuse leviku tõenäosus. See annab oma mõju. Küll aga ma ei taha siin praegu öelda, et koolide sulgemine on ainuõige meede täna, siin tuleb kaaluda kahjude ja kasude summat.“

„Terviseametis on meie vaade olnud, et kuidas see mõjutab meie tervishoiusüsteemi. Näeme, et see on küll koormatud aga mitte ülekoormatud hetkel. Ja kui meil on nüüd ka paljud tervisehoiusüsteemi töötajad nüüd vaktsineeritud, siis tuleks üle vaadata kas ja missuguseid piiranguid on mõistlik rakendada ja kui suures hulgas on vajadus,“ rõhutas ta.