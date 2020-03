ERISAADE | Tanel Kiik: vastab tõele, et tarne Hollandist Eestisse ei jõudnud. EL-i sisesed ekspordikeelud on väga halb toon

Seotud lood: Tallinna sadamast kadusid termokaamerad

„Edasistest sammudest – valitsuskomisjon koguneb iga päev ja arutame erinevaid küsimusi. On ka küsimus erinevate meetmete kehtestamisest, on räägitud kaubanduskeskustest, on meelelahutusasutuste küsimused. Praegu on need soovituslikult välja antud, ja kas seal peaks muutma midagi rangemaks?,“ küsis minister ja vastas: „Ühel poolt tuleb meil tagada ühiskonna toimimine. Üleskutsed mis on olnud sotsiaalmeedias, et ärme homme enam keegi tööle mine, pole vastutustundlikud. Meil on Eestis politsei, meditsiin, sotsiaalhoolekanne, päästjad, vesi kanalisatsioon, side jne. Meil ei ole võimalik toimida riigina, kui ühel hommikul otsustavad kõik mitte tööle minna. See tagajärg on palju hullem. Samme seades tuleb meil mõelda kõige selle peale.“.

Kiige sõnul ei ole näiteks suurte kaubanduskeskuste kinnipanek nii lihtne. „Kaubanduskeskustest: miks ei ole seni tehtud ranget otsust? Kaubanduskeskustes asuvad apteegid, pangakontorid, mobiilsidepoed, loomapoed, prillipoed. Sellised teenused, mis võivad inimestele olla eluliselt vajalikud. Kasvõi koduses majapidamises toimetulekuks. Otsuseid tehes peab vaatama, mis on kasu ja mis on kahju, mida me sellest saame.“

Sotsiaalminister seletab ka seda, milliste näitajate abil valitsus siis jälgib, kas Eesti inimesed käituvad vastutustundlikult ja peavad reeglitest kinni.

Aina suuremaks mureks on kujunemas küsimus isikukaitsevahendite piisavusest tervishoiusüsteemis. Minister Kiik rääkis, mis on toimumas. Palju arutatakse, miks Eesti valitsus pole saatnud lihtsalt lennukit Hiina, kust teised riigid on sedasi tarvilikku ära toomas käinud?

„Lahendame isikukaitsevahendite küsimust igapäevaselt. Monitoorime pidevalt haiglate kui perearstide seise. Hanked on töös haiglatel endil, töös on terviseameti raamhange, kodumaised tootmisvõimsused on rakendatud. Töö käib mitmel rindel. Küsimus, miks me ei lenda kohale? Kui oleks midagi, mida ära tuua, siis loomulikult me toome selle ära. Selle taha asi ei jää. Küsimus on selles, et kui pole midagi valmis toodetud, siis pole võimalik ühestki teisest riigist midagi väe võimuga ära tuua.“

Minister nentis, et paraku on Eesti loodetud tellimused jäänud teiste riikide seatud tõkete taha.

„See, et on seatud teatud tõkiseid kaupadele erinevate riikide poolt, on kahjuks tõsi Eesti puhul. On olnud seda EL-i väliste riikide poolt, kuid on olnud probleeme ka EL-i riikidega. Siin suhtleme välisministeeriumiga ja oleme järk järgult piiranguid maha saanud, aga kõiki tarneid pole see aidanud,“ nentis Kiik.