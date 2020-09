ERISAADE | Tanel Kiik: üleriigiline alkoholi müügi piirang tuleb niikuinii, see on nagu Kartaago vallutamine

Delfi „Erisaate“ stuudios käis kolmapäeva hommikul sotsiaalminister Tanel Kiik, kes räägib viiruse olukorrast, võimalikest uutest karmimatest piirangutest, äsja jõustunud uutest reisidelt tulemise korrast ja testimisest. Juttu tuleb ka sellest, kas valitsus on mures võimaliku uue koondamislaine pärast ja kas plaanitakse midagi selles suhtes ennetavalt ette võtta. Minister ennustab saate lõpus, millal võiks koroonavaktsiin hakata Eestisse jõudma. Saatejuht on Raimo Poom.

Eile muudkui tilkus teateid uutest nakatumistest. Küll oli keegi Kuressaare buss, Tallinn Music Weeki esinejal tuvastati viirus, jalgpallurid said pihta ja sisekaitseakadeemias käis keegi koroonaga loengus –– kas see teeb murelikuks või nii ongi nüüd?

„Aus vastus on, et teevad muret küll. Kui vaatame juulikuud, siis oli meil mingi hetk viiruse kohalik levik olematu. Augustis olid teatud kolded Tartus, kuid need õnnestus väga hästi likvideerida ametite koostöös. Aitas kaasa ka öine alkoholi müügi piirang. Aga viimastel nädalatel on tõesti see ring läinud palju suuremaks, kust viirust on toodud ja kes sellest puudutatud on. See loomulikult teeb muret,“ rääkis sotsiaalminister saates.

Hoida nakkuskordaja 10 juures

„Näeme, et meie viiruse levik kohapeal on sarnaselt Leedule tõusmas sinna enda poolt kokku lepitud 16-17 inimeseni 100 tuhande kohta kahe nädala peale. See on ju aga eneseisolatsiooni kohustuse piir välismaalt saabujatele. Lätis on see olukord hetkel Euroopa mõttes parim ja meie siht on ka endal hoida number 10 juures või alla selle. Kui ei õnnestu alla selle, siis mitte palju üle kümne. Me kindlasti ei taha olla riik, kus on kümneid ja kümneid inimesi saja tuhande kohta, mis tähendaks, et peaksime hakkama endalegi kehtestama sarnaseid eneseisolatsiooni kohustusi nagu oleme seda teistele riikidele teinud.“

Minister rääkis, et tema sooviks on jätkuvalt jõuda üleriigilise öise alkoholimüügi piirangu kehtestamiseni ja seletas, miks ta seda valitsuses jälle taotleb.

Taotleb alkoholi müügi piirangut

„Minu soov on tõesti see, et iga neljapäev peaks selle üle vaatama, kas selle järgi on vajadus või mitte. Eelmine neljapäev otsustati, et lähme veel maakondlikku teed ja vaatame, kuidas see aitab Ida-Virumaal, Harjumaal, Tartumaal ja Kagu-Eestis olukorda leevendada. See tulenes nii kooliaasta algusest kui erinevatest suurüritustest.“