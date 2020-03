ERISAADE | Tanel Kiik: kui Eesti inimesed praeguseid soovitusi ei täida, võivad viiruse piiramiseks tulla tõsisemad piirangud

"Ma arvan, et see on olukord, kus meil kõigil on õppida," sõnas Kiik kooli ajutise sulgemiseni viinud haigusjuhtumist. "Ma rõhutaks üle, et riigi soovitusi ei anta niisama. Nendesse tuleb suhtuda tõsiselt ja neid täita, et ennetada suuremaid kahjusid - haridusasutuste töö ümber korraldamine, sadade või tuhandete inimeste elu ümber korraldamine, mõne ettevõtte puhul töö peatamine."

Kiik pidas näiteks tõenäoliseks, et mõne koroonaviirusesesse nakatunu kooliskäik lõpeb ka järgmiste juhtumite puhul sarnaselt Kristiine Gümnaasiumiga kooli sulgemisega kaheks nädalaks.

Terviseamet on hetkeseisuga defineerinud riskipiirkondadeks Hiina, Itaalia, Iraani, Jaapani, Singapuri ja Lõuna-Koera, kuhu ei soovitata reisida ja kust tulnutele on soovitus püsida 14 päeva kodus. Hetkel on see siiski vaid soovitus - erinevalt näiteks Tšehhist, mis on kehtestanud Itaaliast tulijatele kohustusliku arstilkäigu ja trahvi ähvardusel kahenädalase kodus viibimise kohustuse.

Kas praegustest soovitustest võib ka Eesti peagi karmima joone võtta?

"Hetkeseisuga arvestame ja loodame kodanikkonna vastutustundlikule käitumisele. Ja sellele, et loodame, et Kristiine Gümnaasiumi juhtumist õpitakse ja järgmistel nädalatel me ei näe enam selliseid olukordi. Aga juhul, kui soovitused ja suunised ei tööta, siis loomulikult peame olema valmis, et valitsus võib astuda ka tõsisemaid samme," ütles Kiik saates.