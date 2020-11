ERISAADE | Tallinna kooli direktor gümnaasiumi koduõppele suunamisest: aga kus on muud meetmed?

"Vastandlikud tunded. Ühelt poolt see samm oleks pidanud olema isegi varem. Teisalt, kui vaatame meedet kompleksis teiste meetmetega, siis ta jääb selliseks naljakalt üksikuks. Samal ajal ju huvikoolid, trennid, spaad, kuhu seesama gümnasist saab ilusti maanduda ükskõik mis ajal, need kõik on ju lahti. Sellist esmapilgul süsteemset lähenemist meetmetele ei paista," rääkis Kond.

Tema sõnul küsivad koduõppe pärast nurisevad gümnasistid sama. "Ka õpilased on sama asjaolu nimetanud - kui muu elu toimub suht aktiivselt edasi, siis on küsimus, miks just nemad (said piirangu osaliseks - toim)."

Kond tõi saates näite Helsingist, kus koroonapiirangute komplekt on oluliselt laiem. "Seal ei ole ju kool eraldi, seal on ka muud meetmed kõrval. Aga mis meetmed meil kõrval on? Mask oli see teine meede, kui nüüd utreeritult läheneda. Või vähendatud inimeste arv teatris ja kinosaalis. Aga Soomes on Helsingi piirkond vastu võtnud otsuse kõik need asjad kompleksselt vaadata läbi. Kui potis suppi keedad, siis ei saa ühes poti otsas teha üht asja, teises teist. Need peaksid koos mõjuma, kui võtta loogikat mängu. Siin ei pea olema epidemioloog, kes ainukesena [on] au ja mõistus ja südametunnistus, vaid loogikat rohkem kasutama. Ses mõttes see koolimeede on natuke poolik meede."

Kuula saatest, kuidas on senine kooliaasta läinud, milliseid samme on tulnud koroonaviiruse tõttu astuda, kuidas on reageeritud haigusjuhtumitele ja kuidas õpetajad-õpilased keerulisel ajal hakkama saavad:

