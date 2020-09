ERISAADE | Tallinna abilinnapea: teatud juhtudel võidakse koolides rakendada punast stsenaariumi, kogu kool distantsõppele

Belobrovtsev ütleb, et statistika näitab paraku negatiivsemaid arenguid. "Uute nakatunute arv kasvab üle Eesti, eriti märgatav Tallinnas. Ei saa öelda, et olukord oleks kuidagi paremaks või lihtsamaks minemas. "

Ta toob välja, et pealinna koolides on esmatähtis hajutatus. "Massilist distantsõpet, nagu oli kevadel, sellist meedet kindlasti ei tahaks kasutusele võtta ja see oleks äärmuslik. Osaline koduõpe on paljudes koolides siiski rakendatud," räägib ta. Näiteks on nädalas päev või paar sellised, kus kooli kohale ei tulda. Linnajuhid soovitavad taolist osalist koduõpet rakendada alates 8. klassist.

Koroonajuhtumite puhul on situatsioon muidugi keerukam. Pikemalt on distantsõppele saadetud klasse neljas Tallinna koolis (neist kaks erakoolid) ja suletud on rühmi kolmes lasteaias. Tallinna Männi lasteaia koldes on nakatunuid kokku kaheksa.

Belobrovtsevi sõnutsi teeb muret ka Läänemere gümnaasium. Kolme õpetaja ja nelja õpilase koroonatest on olnud positiivne. "Toimub päris korralik ümberkorraldamine, mis klassid ikkagi lähevad distantsõppele ja mil tuleb ülekooliline koristuspäev."

Kui rääkida stsenaariumitest, siis punase puhul on üks sütik vähemalt 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul. Erisaate ajal räägib abilinnapea korduvalt, et stsenaariumid on pigem tingimuslikud ja tuleb vaadata olukordade kaupa.

Ei saa isegi praegu öelda, et ülelinnaliselt kõikjal järgitakse kollast stsenaariumit, kuid näiteks Läänemere gümnaasiumis on see juba kindlasti käigus. Belobrovtsev tõdeb, et kui kolle seal kasvab, siis tuleb mõelda punase stsenaariumi kontekstis. "Kui praegused meetmed ei aita ja uusi juhtumeid tuleb juurde, võib viia selleni, et terve kool koduõppel," märgib ta ja selgitab, et punast stsenaariumit rakendataks vajadusel siis koolipõhiselt, mitte laiemalt.

Möödunud nädalal pälvisid Tallinna koroonameetmed ka kriitikat. Näiteks Irja Lutsar pidas neid üllatavateks ja ebaproportsionaalseteks. Belobrovtsev nendib, et arvamusi oli erinevaid, samas Arkadi Popov suhtus positiivselt.