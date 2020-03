ERISAADE | "Täiuslik torm": kes pidanuks viiruse valla päästnud Saaremaa võrkpallilahingule "ei" ütlema?

Tänane Eesti Ekspress kirjeldas mitmepäevase uurimise tulemusena, kuidas suure tõenäosusega on märtsi algul toimunud nädalavahetus - Milano võrkpallurite osavõtul toimunud kaks võrkpallimatši ja järgnenud mullifestival - suurema osa Saaremaal leitud nakatunute, aga ka näiteks Harjumaa leidude algpunkt.

"See oli nagu täiuslik torm," tõdes artikli üks autoreid Rain Pruul. "Võrkpallimängul nakatusid kohalikud palju. Seda ütlevad ka arstid, et enamik Saaremaa 57 nakatunust (esmaspäevase seisuga) on seotud selle võrkpallimänguga. Sealt edasi arvatavasti mõned inimesed, sealhulgas Hannes Sepp (Saaremaa võrkpalliklubi tegevjuht) ja tema abikaasa, kes üritust korraldas, liikusid edasi heategevuslikule õhtusöögile ja mullifestivalile. See oli selline maitsmisüritus, kus inimesed proovisid jooke, sõid oma näppudega, olid külg külje kõrval, läksid üksteisele lähemale, rääkisid kõvemini... Noh, teate, kui inimesed kõva häälega räägivad, kuigi te seda ei näe, lendab ka ühtteist näkku vestluspartnerile. Tegid ühesõnaga kõike, mida praegu öeldakse, et ära tee..."

"Võrkpallimängul nakatusid kohalikud. Mullifestil need, kes olid Saaremaale tulnud nädalavahetusel, tutvustasid oma tooteid, läksid tagasi mandrile, vedasid haiguse laiali. Ma väidan, see pole küll kuidagi tõestatud, et päris suur osa nendest, kes on nakkuse saanud Harjumaal, on tegelikult selle nakkuse saanud Saaremaalt."