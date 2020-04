ERISAADE | Taavi Aas: maskid ühistranspordis rangelt soovituslikuks, Ida-Virumaa energiasektor suudab drastiliste sammudeta sügiseni püsida

Luubi alla on ka olukord Ida-Virumaal -Aas ei tee saladust, et sealsed põlevkivisektori ettevõtted on suure surve all. Valitsus kavandab nende jaoks kiireid lisa abimeetmeid, aga nendegagi suudetaks vaid sügiseni drastilisi samme edasi lükata, kui nafta hind ei tõuse. Positiivse poole pealt toob Aas esile, et Tartu maantees neljarealise osa pikendamise hange Mäoni läks odavamaks ja peaks jõudma maikuus lepinguni. Saates on juttu veel lennuühendustest, Nordicast ja erinevatest piirangute leevendamistest. Saatejuht on Raimo Poom



Inimesed liiguvad silmnähtavalt rohkem. Juba näiteks on rongides rohkem inimesi – on selliseid sõite, kus need on täitsa täis. Ronge kärbiti kriisi ajal. Millal võidakse väljumised taastada, sest inimesed hakkavad liikuma tihedamalt?

Kui hakkab rohkem liikumine, siis kindlasti ütleb ühistransporti tihendama hakata. Aga see teema haakub väga otseselt ka maskide kasutamisega. Tegelikult on nii, et mingi aeg on võimalik inimesi hajutada sedakaudu, et ühistransporti tihendada. Aga kuskilt maalt tuleb piir ette ja siis on lahendus ikkagi ühistranspordis maski kasutamine. Mina arvan, et mask ei pea olema kohustuslik, kuid üks koht, kus ma tõesti arvan, et mask võiks olla sotsiaalne norm või range soovitus on ühistransport, sest seal on inimesed tihedamalt koos.

Eriti siis pikematel sõitudel, kus ollakse kaks-kolm tundi ühes sõidukis? Kas siis võiksid maksid ka seal kättesaadavad olla, näiteks antakse koos piletiga?

See on arutamise koht. Maskide teema tuleb meil kriisikomisjonis jälle arutusele. Aga ühistransport on koht, kus maski kasutamine on kohane.

Aga on teil juttu olnud, et ronge tagasi hakata panema?

Hetkel veel ei ole olnud juttu Elroniga, aga selge on see, et need ühistranspordi hõrendamised, mis on tehtud, siis need peavad koos leevendustega hakkama tagasi tulema. Näiteks Saaremaale on parvlaevasid tagasi pandud, et kaupasid saaks paremini liigutada.

Aga kui ütleme, et kui 18. mail võetakse piirangud saartega maha, siis peavad ka parvlaevad tihedamalt liikuma hakkama.