ERISAADE | Sven Mikser: praegu peab hoolikalt valvama, et keegi Euroopa alusväärtusi ei kaaperdaks

Koheselt lendasid üles piirid, tulid teated meditsiinivarude hõivamisest ning algas üksteise süüdistamine. Meie nägime hästi isepäise tegutsemise vilju Poola ning tegelikult ka Soome näitel.

Tervisekriis läheb mööda. Aga kui raskete tüsistustega väljub Euroopa? On's see Euroopa projekti lõpu algus? Endine välisminister ning praegune Euroopa parlamendi liige Sven Mikser (SDE) kinnitab, et tõesti on praegu sisuliselt kogu jõud riikide täitevvõimu käes.

Kas võidakse seda peagi kuritarvitada? Teeb ehk mingi hetk Ungarit ka Eesti?