ERISAADE | Sure sina täna ja mina homme? Riina Raudne räägib eetilistest valikutest pandeemia ajal

Näiteks - kui on üks hingamisaparaat, aga kaks patsienti. Keda siis ravida? Ega see valik ole samas kategoorias, kui me ütleme, et ühiskonna jaoks tervikuna on mõnede haruldaste haiguste ravi liiga kallis ja haigekassa ei maksa?

Ja vahest peakski ühiskond jõhkralt edasi minema, sulgedes haavatavad rühmad luku taha ja lastes teistel vabalt elada?

Rahvatervise alal doktorikraadi kaitsnud Riina Raudne selgitab Krister Parisele epideemiaga tekkivaid eetilisi tagamaid. Näiteks - mida hakata üldse peale teadmisega, et pärast masstestimist teab üks osa elanikkonnast, et on (vist) immuunne. Ja teine osa on - justkui ohtlik?