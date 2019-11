ERISAADE | Sotsiaaldarvinistlik pensionimaru Toompeal. Päris torm tõi välja inimeste hoolivuse

„Ja supisöömine, mida meedias mitmel pool räägiti, oli kohaliku koolikoka enda initsiatiiv, et toitu mitte raisku lasta. Supiteost anti kohe valla kaudu anti inimestele teada. Lisaks pandi supijagamispunktis püsti improviseeritud telefonilaadimise võimalus.“

Putting toob välja, et kui kohalike initsiatiiv oli piiritu, siis hädas paistsid olevat hoopis suured kaugelt juhitud asutused. „Poodidest rääkides oli minu jaoks üllatus, et selline kaubanduskett nagu Coop polnud oma poele generaatorit leidnud aga väike külapood leidis, pani selle rõdule, põristas sellega. Ja siis müüs inimestele vajalikku toitu, küünlaid ja patareisid. Üllatus oli, et suured kaubandusketid ei suuda kiiresti reageerida – pood ja kohvik olid kinni. Aga külapood suutis ja inimesed tulid mulle ütlema, et tunti puudust patareisid, need said otsa poest. Ma saan aru, et see pood tegi päris korraliku käibe nende päevadega.“

Hoolimine oli näha

Foto ja videoajakirjanik nägi Moostes, kuidas inimesed said hakkama. „Mul on meeles see, et üks vanatädi ütles mulle, et pole viga midagi, on palju hullemaid aegu. Inimesed on mugavusega lihtsalt ära rikutud, me saame tegelikult hakkama!“

„Väga hästi paistis välja kohalike üksteisest hoolimine. Nägin, kuidas seda suppi ja toitu viidi suurperele. Üks inimene võttis enda kohustuseks selle, võttis supi, leivad ja piima ning viis selle kuulelapselisele perele. Selline kokkuhoidmise pilt vaatas sealt vastu,“ räägib Putting.

Samal ajal on kostnud hulganisti hääli, et mitmeks päevaks elektrita jäämine näitab siiski, et taoliseks kriisiks, mille võib põhjustada kasvõi kõva tuul, ei ole me sugugi valmis. Kas selle jaoks peaks rohkem tegema?

Vähem katkestusi, rohkem maksta

Ajakirjanik Vahur Koorits märgib küsimuse kohta, et lõpuks on kõik kinni rahas – kas oleme valmis rohkem maksma? „Oleme seni läinud lihtsamat ja odavamat teed pidi ja leidnud, et lihtsam on kriisid ära hallata jooksvalt. Elektrist rääkides on tüüpiline mure selles, et puud kuluvad liinide peale ja siis elektrit enam pole. Ja kui liinid purunevad suures ulatuses, siis kõike ei jõua kiiresti üles tagasi panna. Näiteks on räägitud selles, et võiks liinid maa sisse kaevata, aga see on kallim lahendus, kui õhuliini ehitamine. Seega on meil lahendused tehtud nii, et oleks odavam, sest inimesed ise ka ei taha rohkem maksta. Kui võtad elektriarve ette, siis näed, et seal eraldi väga korralik võrguteenuse rida. Kui hakkad kaevama liine maa sisse, siis võrguteenuse tasu elektriarvel hakkab ka kasvama,“ sõnab Koorits.