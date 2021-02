ERISAADE | Soome saatkonna esindaja selgitab: mida ikkagi toob kaasa sulgemisseisukord põhjanaabrite juures?

Soome saatkonna pressiesindaja Sanna Immanen selgitas Delfile, et Helsingi ja Uusimaa 2/3 uutest juhtumitest on muundunud Briti tüvega, mistap oli oluline kehtestada rangemaid piiranguid, et viiruse levik ei kiireneks.

Immanen sõnas, et paljudele inimestele meenutab uus olukord eelmisel kevadel kehtinud olukorda. Ta lisas, et piirangutega ollakse harjunud, eriti Helsingi ja Uusimaa piirkonnas, kus on teatrid, kinod ja kontserdisaalid suletud juba möödunud aasta novembrist.

Soome reisimise piirangud jäävad samasuguseks nagu ennegi. Riiki pääsevad vaid Soome elamisloaga inimesed, õppijad, ühiskonna toimimise seisukohast olulist tööd tegevad isikud, kes peavad ette näitama negatiivse koroonatesti. Need piirangud kehtivad kuni 18. märtsini.

Kaubanduskeskused jäävad praegu avatuks.