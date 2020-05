ERISAADE | Soome ajakirjanik: meie 30-aastaste naiste valitsus on saanud väga hästi hakkama. Aga vanad mehed tahaks ise kriisis riiki juhtida

Mismoodi on Soomes valitsus koroonakriisiga hakkama saanud? Peaminister Sanna Marini juhitavate sotsiaaldemokraatide toetus on läinud ülesmäge ja neist on saanud põlissoomlaste ees populaarseim erakond, räägib Marjo Näkki. Kuid juba küsib opositsioon kriitilisi küsimusi, miks alles nüüd toetatakse kohvikuid-restorane? Kas ettevõtete toetus läks hoopis konsultantide taskusse? Kas Soome majandus ei või saada suurt hoopi? Näkki räägib ka sellest, kas soomlaste jaoks on Eesti-Soome ühenduse katkemine suurem teema olnud ja põhjanaabrite juures samaoodi tekkinud arutelust Ukraina tööjõu kasutamisest. Saatejuht on Raimo Poom.



Kuidas Soomes on koroonaviirusega võitlemisega? Kuidas hinnatakse Soome valitsuse tegevust kriisis, mis Eestis ministrite poolt eelmisel aastal huulepulgavalitsuseks ristiti?



Paistab, et poelettide tagant leidub väga häid ministreid! Sostsiaaldemokraadid ja peaminister Sanna Marin on saanud väga hästi hakkama. Ka teised ministrid tegelikult. Marin on olnud sellise väga rahuliku, veenva ja kindla esinemisega. Seda on näha ka parteide toetustest, sest sotsiaaldemokraadid on saanud kõige populaarsemaks erakonnaks ja läinud mööda põlissoomlastest. Huvitav on, et teistel valitsusparteidel pole see samamoodi õnnestunud.

Inimesed on üsna rahul valitsuse tööga, aga tasapisi hakkab ka kriitikat kuulma. Antud nädalal lähevad meil väiksemad lapsed kooli ja oleme üle ehk sellest esimesest paanikahoost, mis meil tekkis.

Meil on surmajuhtumeid eilse seisuga 271. Valdavalt vanurid kahjuks, hooldekodudes on olnud neid üsna palju. Nakatunuid on olnud umbes 6000, mis on üsna väike arv. Valdav osa on neist Helsingis.

Nüüd on näha ka see, kuidas viirus Soomesse tuli. Meil oli Lõuna-Soomes suusapuhkus, inimesed läksid Austriasse suusatama ja tõid selle tagasi. Niimoodi see maandus Soome.

Aga meil on palju regioone, kus pole pele mõne loetud juhtumi midagi. Ja nüüd hakkame tasapisi küsima, kas peame neid piiranguid niimoodi jälgima. Eriti suur kriitika tuleb 70 aastaste ja vanemate inimeste seast ja meil on iga viies inimene Soomes üle 70 aasta vana. Muidugi on haigeid, kuid paljud küsivad, mis vanus see ka on!? Väga paljud neist on töökad ja terved.