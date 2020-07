ERISAADE | Shnelli hotelli juht: pole teps mitte nii, et siseturism päästab kogu majutussektori

Shnelli hotelli tubadest on praegu umbes pooltes kliendid. "Parem, kui märts või aprill, mil oli 4-5 tuba päevas hõivatud," sõnab hotelli juht Alver Pupart, ent lisab: "Aga olukord on kaugel heast."

Balti jaamas asuva hotelli eripära on, et seal on läbi aegade olnud suur osa külalistest kohalikud inimesed. Nii on praegugi umbes pooled hotellikülalistest Eestist.

"Läbi kuvanud selline mõte, et siseturism tuleb ja päästab kogu majutussektori, aga tegelikult see ei ole teps mitte nii," ütleb Pupart. Pigem sõidab Eesti inimene siiski Tallinnast suvel maale. Shnellis on lood isegi hästi - Pupart pakub, et teistel Tallinna hotellidel on täituvus keskmiselt 20 protsendi juures.

Eriti keeruline on ta sõnul just kallima hinnaga hotellidel ja nendel, kel on lisaks majutusele ka veel konverentsikeskus või spaa vaja ülal pidada.

Üldiselt tulevad suvekuudel inimesed hotellidessed suurema koos kambaga - gruppides - ja pikemaks ajaks. "Gruppe on sisuliselt null," lausub Pupart ja selgitab lisaks, et nende kliendid tulevad ükshaaval ning enamasti üheks päevaks.

See on aga lisakoormus töötajatele, kuna üksikud tulijad tuleb ka ükshaaval läbi töötada - erinevalt gruppidest, kus on info kamaluga kaasas - ja nii on ka koristajatel vaja praktiliselt iga päev vahetuvates tubades rohkem lõpukoristusi teha.

Puparti sõnul hotell kogubki suvel vajaliku rasva, et ülejäänud vaiksematel aastaaegadel toime tulla. "Kui seda rasva ei ole tulnud ja eelmine talv ja kevad oli ka madalhooaeg, kus seda rasva ei võetud, siis kindlasti see tulevik muutub hotellimaastikul veel," räägib ta. 50-protsendine täituvus pole piisav.

Ta sõnul on tulevikku raske prognoosida: heal juhul kaotab hotell poole eelmise aasta käibest, kehval juhul rohkem. "Aprill-mai oli majutuskäibe langus üheksakümmend viis protsenti. Juunis tuleb sinna kaheksakümne peale," illustreerib Pupart olukorda. Tänu valitsuse rahale elati eriolukord üle, kuid nüüd tuleb ta sõnul oma jõududega hakkama saada.

Samas sõnab ta, et Shnelli hotellis ollakse optimistlikud. "Selle aasta peame vastu, selle tuules järgmise aasta ka kindlasti," ütleb Pupart. Kriisieelne olukord taastub ta hinnangul alles ehk kahe-kolme aasta pärast.