ERISAADE | Saaremaa koroonaposiitivne vallavanem: meie saime järsu äratuse, aga paljud Eestis ei adu veel asja tõsidust!

Eilse seisuga on Saaremaa elanike seas diagnoositud 110 koroonajuhtumit, mis moodustavad pea kolmandiku kogu Eesti numbrist. Kallase sõnul on ka haiglaravi vajavate saarlaste hulk sarnases proportsioonis (eilse seisuga oli Eestis 17 haiglaravi vajavat koroonahaiget).

Kallas avaldas rõõmu, et valitsuse ja Terviseametiga on saadud kokkuleppele, et hetkel transporditakse haiglaravi vajavad haiged Saaremaalt mandri haiglatesse. "Kümne piirimaile jääb aktiivravi võimalus Saaremaa haiglas. Selge see, et Saaremaale hingamisaparaate praegu kuskilt juurde tuua ei ole. Saaremaa haigla on jätkuvalt valmis nende kümnekonna kohaga. Kui meil oleks kõik need haiged Saaremaal, siis ma ütleksin juba, et meil on haigla täis ja peaksime otsima alternatiive. Aga koridoris antav ravi ei ole sama, mis asjakohane ravi," tunnistas Kallas.

Saaremaalt on eelmisel nädalal kõlanud kriitikat, et neid on muredes üksi jäetud - ei reageeritud palvele saata saarele appi täiendav kiirabibgiraad, lõpetati Saaremaal toimunud drive-in testmine. Kallase sõnul leevendas neid pingeid eile valla, Terviseameti ja Saaremaa ajakirjanike osalusel toimunud Skype'i-koosolek.

"Saime palju selgeks räägitud. Probleem oli pigem võibolla selles, et meie siitpoolt, nähes, kuidas olukord läinud hulluks, tunnetasime seda teistmoodi, mandril teistmoodi - meie reageering oli sellevõrra valulisem. Tänaseks oleme saanud need selgeks rääkida," sõnas ta.