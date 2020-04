ERISAADE | Rootsi Perearstide Seltsi juht: meilgi kehtivad samad nõuded, mis Eestis ja mujal. Jutud karjaimmuunsusest on linnalegend

Erisaadet juhib Delfi toimetaja Karoliina Vasli, külaliseks Marina Tuutma. Ta elab juba 16 aastat Rootsis ning viimased neli aastat on ametis ka Rootsi Perearstide Seltsi juhina.

Koroonaviiruse puhangu statistikast rääkides märgib ta, et sealsed näitajad on saavutanud teatud platoo ja seal püsima jäänud. Nõnda juba nädalakese. Kõrgpunkt oli aga 8. aprillil. "Kõigil on suured ootused, et ehk hakkavad arvud mingil hetkel allapoole minema. Lõdvaks laskmisi aga toimuma ei hakka, kui natuke järgi anda, kohe arvud tõusevad," arutleb ta.

Näiteks on praegu riigis selge seisukoht, et enne juulit välismaale lendamist planeerida ei tasu, teatud eriolukorra meetmed kehtivad 31. detsembrini.

Keeldude asemel juhised

Sõna "meetmed" on midagi, millest Rootsi kontekstist räägitud ajakirjanduses ka kui pea olematutest. Kuidas nende käskude ja keeldudega on? Tuutma rõhutab, et ei vasta tõele justkui meetmeid poleks. "Väga palju arvestatakse inimeste identiteeti, harva hakatakse ähvardavaid keelde läbi viima. Meetmed on juhiste vormis. Rõhutatakse iga inimese isiklikku vastutust," kirjeldab ta riigi eripära.

Tuutma ütleb, et kehtivad väga paljud samad nõuded, mis Eestis ja mujal. Rõhk on sotsiaalsel distantseerumisel - seda näiteks poodides ja ühistranspordis. Läbi käia soovitatakse vaid pereliikmete vahel. Kui osta kas või rongipilet, võid kindel olla, et sinu kõrval olev istekoht on vaba. Kui distantsi pole võimalik hoida, on spordivõistlused keelatud. Konverentsid ja koosolekud toimuvad digitaalselt ning võimaluse korral rakendavad firmad kodukontorit. Haridusasutused on üldiselt e-õppel ning kirikud suletud.

Tuutma ise elab Karlstadis ning näeb, et osad poed ja söögikohad, mis olid enne rahvast täis, on nüüd tühjad. "Paljudes ärides nii vähe kundesid, et on pankrotte ja väga palju koondatakse," lisab ta näitena.

Rootslased on tema sõnutsi uue elukorralduse üldiselt hästi omaks võtnud, ent alati on neid, kes ei usu, et asi nõnda hull. Neile tuletakse seda aktiivselt meelde - linnaruumis on plakatid, teavitustööd tehakse meedias. Ilmad on soojemaks läinud ja nagu näiteks Eestiski, ka Rootsis kibeletakse rohkem välja. See on toonud uued probleemid: pilgeni täis välikohvikud ja vahel seegi, et sõidetakse loodusesse, aga on oht lõkete tegemise järel metsatulekahjudeks. Taaskord tuletatakse meedias meelde, mis teha, et olukord käest ei läheks.