ERISAADE | Riigikohus tühistas Tallinna Sadama protsessi kajastamise piirangud - edaspidi kaaluvad kohtunikud neid hoolikamalt?

Vaidluses Ekspress Meediat esindanud Nääs avaldas lootust, et riigikohtu otsus sunnib kohtunikke edaspidi istungite kajastamist piirates hoolikamalt mõtlema, kas need ikka on piisavalt põhjendatud.

"Ma usun, et kui järgmine kord peaks keegi sarnases situatsioonis nende piirangute peale mõtlema, siis tal on ees mõned tugevad näited, mis suunavad tema otsust avalikkuse ja avalikkuse tagamise poole. Ja sellisel juhul, kui neid piiranguid peaks rakendama, siis kohtunikud küsivad endalt, kas mul on piisavad põhjendused, et ma suudan nii avalikkusele kui ka osapooltele selle ära seletada," arutles Nääs, kelle meelest näitas riigikohtu otsus ja sellega madalamatele kohtuastmetele antud suunis, et Eesti kohtusüsteem ei ole läinud avalikkuse ligipääsu piiramise poole kaldu.

