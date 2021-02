ERISAADE | Reporterist Terviseameti kommunikatsioonijuhiks: koroonadiagnoos aitas kaasa Imre Kaasi ametivahetusele

"Kui mulle laupäeva varahommikul kell kuus helistati, et olete positiivne, nüüd tuleb minna isolatsiooni, siis see oli ikkagi paras pauk. Päevapealt sa pead kõik oma plaanid ümber tegema," meenutas ta nakatumist. "Õnneks mul oli koht Viljandimaal keset metsa, kuhu minna. Kütsin ahju soojaks, naabrimees tõi kastiga süüa-juua ukse taha ja olin seal poolteist nädalat üksinda kogu jõulude aeg. Kogu see kaunis aastalõpuaeg möödus seal üksinduses ja see andis mulle piisavalt palju vaba aega, et mõelda järele, kas nüüd äkki ongi see hetk?"

Karjäärimuudatuse mõtted ei olnud Kaasi jaoks sel hetkel uued - pikalt reporteritööd teinud, sealhulgas aastaid krimiteemadele keskendunud Kaas lõpetas mullu Tartu Ülikoolis juuraõpingud, kaalus ka sellele alale siirdumist, ent kaldus lõpuks siiski kommunikatsiooni suunas. Omal moel andis tema sõnul tõuke Terviseameti suunas ka kevadine eriolukorra aeg, kus Kaas oli ajakirjanikuna kriitiline sealse meediasuhtluse osas.

Ise kommunikatsioonijuhi ametit üle võttes nimetab Kaas esmasteks prioriteetideks laiemas plaanis Eesti inimeste koroonaväsimuse foonil valvsuse vajalikkuse rõhutamist, oma peamise põhimõttena aga ausust.

"Kommunikatsioon peab olema aus. Kui on probleeme näiteks vaktsiini logistikaga, ei ole võimalik piisavalt neid kiiresti välja anda, siis tuleb seda välja öelda. Ei tohi seda varjata, ei tohi öelda, et tegelikult on kõik kontrolli all, kui kontrolli ei ole. See on kommunikatsiooni juures üks kõige olulisem koht. Sa ei tohi kunagi valetada, ei tohi tegelikkusest kõrvale kalduda," rääkis ta.

