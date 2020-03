ERISAADE | Reinsalu: Poola andis kirjaliku kinnituse kolonniks ja see ei pidanud, olukord on talumatu!

Kõige rohkem pälvib praegu tähelepanu Saksamaal Poola piirile kinni jäänud koju tagasi saada soovivate eestlaste küsimus. Oli lootus, et saadakse läbi Poola kolonnis naasta, aga siis see eile ei täitunud.

Välisminister alustas olukorra seletamist mitte väga varjatud nurinaga Poola suunal.

„See polnud vaid lootus. Tegelesime kogu nädalavahetuse ja saime Poola riigi poolt kirjaliku kinnituse, kõik kolm Balti riiki said, et meie inimesed oleks konvoeeritud. Kahjuks see Poola riigi kirjalik kinnitus ei pidanud. Nad tõid põhjuseks rahvatervise kaalutlused,“ oli Reinsalu nähtavalt pettunud asjade käigus.

Müüd on tema sõnul pakutud Poola poolt uus mudel, millel on kolm osa. Üle piiri saavad vaid suurte reisibusside kolonnid, täna hommikul kell 8.15 väljub Frankfurt am Oderi (Linn Saksamaal, Poola piiri läheduses) jaamast rong, kuhu mahub 650 inimest ja lisaks pannakse käiku eripraam ca 250 autole ja inimesele.

„Ootavatel eestlaste aga busse ei ole. Meie inimesed o seal väikebusside, sõiduautodega,“ märkis minister viidates, et see teeb pakutavate variantide kasutamise raskeks.

Lisaks viitas ta, et ei saa anga garantiisid nendegi plaanide osas. „Kas need ka realiseeruvad, garantii ja vastutus on Poola pool.“