ERISAADE | Reinsalu ja Kiik: reformid toovad penisonitõusu ja odavama kogumise. Sutt: liiklust analüüsite, penisonimuutusi mitte?

Valitsuse esindajad väidavad kindlalt, et kavas olevad pensionisüsteemi muutused tulevad ja valitsus pole kindlasti kohe laiali minemas, mis tähendaks nende soiku jäämist. „Kõik, mis on koalitsioonilepingus kokku lepitud, see on kavas ka ära teha. Mis puudutav penisoni II samba küsimusi, siis seal on töörühm koos käinud ja seal pole suuri erimneelsusi, vaid arutelu detailide üle. Augustis on plaanis ka valitsuskabineti arutada, et saaksime otsustada, kuidas reform ära teha,“ teatab sotsiaalminister Kiik.

Välisminister Reinsalu sõnul tõmmati Vaheri küsimusele joon alla juba möödunud nädalal. „Mis puudutab seda politseijuhi suppi ja segadikku, siis vara on rõõmustada, et see valitsus õhtule läheb. See momentum on käest lastud. Kriis lahendati ära juba eelmisel nädalal. Tegelikult on selge, et peaminister lahendas loetud tundidega selle juhtumi ära ja sellega on asi päädinud,“ märgib minister ega näe ohtu pensionireformide takerdumiseks.

Reform ei peata säästmist

Üks peamisi muresid seoses Isamaa valimislubaduse näol valitsuse plaaniks muutunud II samba vabatahtlikuks muutmisega on olnud küsimus, kas see ei või viia selleni, et inimesed ei säästa enam ise pensionipäevadeks ja jäävad seega liigselt lootma riikliku penisoni peale. Kõik saates osalejad on seda meelt, et lisaks riiklikule pensionile, peaksid inimesed ka ise säästma tulevikuks.

Reinsalu kinnitab rangelt, et küll inimesed jätkavad enda penisonipõlve kindlustamisega. „Küsimus on selles, kuidas inimesed käituvad? Kas ratsionaalselt või mitte. Aga ma ütlen vastu – inimestel on praegu kaks korda rohkem finanatsvara pangaarvetel [kui pensionifondides]. Kas me tunneme muret, et nad lähevad raiskavad selle ära, ostavad õlut? Inimesed ei tee seda! Suures plaanis on inimesed ratsionaalsed ja langetavad ratsionaalseid otsuseid,“ seletab Reinsalu.

„Ma toon näiteks Suurbritanniast, kus penisonifondide avatuks muutumine toimus 2015. ei laristanud ka britid seda raha ära. Ligi pooled inimestest jätkasid investeerimist, veerand soetas kinnisvara. Ma usun sellesse, et kui inimesel võimalus, siis käituvad nad ratsionaalselt,“ lisab ta.

Kes maksab tulevikus pensioni?

Reformierakondlasest Andres Sutt on aga kahtlev ja kardab, et säästmine väheneb. Suti sõnul võiks parandada süsteemi ennast, sest kui alles jääb vaid kindel riigipenison, siis ei pruugi sellest tulevikusk piisata. „Kõiki otsuseid saab teha seal süsteemi sees. Kui meil on ainult esimesel sambal põhinev penisonisüsteem ja töötajaid jääb vähemaks, siis kuidas see suudab penisonid tagada ilma makse või rännet suurendamata?“ küsib ta.

Reinsalu pühib selle kartuse laia kaarega kõrvale – demograafia puudutab tema sõnul kõiki muiduki valdkondi ja nende rahastust, olgu kaitsekulisid või teedeehitust. „Ärme kisume pensione siis kontekstist välja,“ pareerib isamaalane.

Küsimuse peale, et mis siis takistab II samba fonde remontimast, et nende tootlus oleks suurem ja raha seal ei kiduks, leiab Reinsalu, et tuleb teha vabaturu reform. „See tuletas meelde 80-ndate aastate Gorbatšovi. Plaanimajandus on kinni jooksnud, hakkame tegema segaomandivormiga kooperatiive. Aga, mis siis, aga kui teeme vabaturu, kas selles keskkonnas ei jõuta optimumini? Et vabaturu tingimustes pakuvad erinevad ettevõtjad ja fondid, kes seal tegutseda tahavad, välja optimumi. Me oleme erinevates teistes eluvaldkondades vaba turu teinud ja tundnud hirmu,“ müristab välisminister.

Investeerimine odavamaks

Selle pealt kinnitab Reinsalu ka seda, et reformiga inimestele pakutav võimalus raha II sambast välja võtta ja oma enda investeerimiskontole kanda ning seal kasvama panna, tuleb praegusest Ii sambast tasude mõttes odavam. „Investeerimiskonto pole mingisugune uus loom, see on täna olemas. See pole mingi imeasi. See on pangaarve, kuhu inimestel on võimalus kanda väärtpabereid, ta on maksutehniliselt olemas,“ sõnab ta ja ütleb, et inimene maksab vaid konto avamise tasu. „Investeerimiskontol kui niisugusel on konto avamise tasu nagu arveldusarvel. See nagu täna on 30 000 see investeerimiskonto olemas, nii on seda mudelit ette kujutatud.“

Andres Sutt on ses suhtes skeptilisem: „Kui räägime investeerimisest, siis iga tehingu juures on tehingutasud. Kui hoiate väärtpabereid, siis on haldustasu. Need ei ole pastakast välja imetud numbrid.“

Liiklust analüüsite, pensioni mitte?