ERISAADE | Reformi läbirääkija: varia rubriiki on jäänud mõlema partei olulised valimislubadused

Delfi „Erisaade” teeb vahekokkuvõtte koalitsioonikõneluste kulgemisest. Stuudio liinil on Reformierakonna läbirääkimiste delegatsiooni liige Mart Võrklaev, kes seletab, kus maal ollakse ja mida uut on Keskerakonnaga loodava valitsuse tarvis kokku lepitud. Aga esmalt räägib vaid umbes aasta riigikogusse kuulunud Võrklaev, kuidas ta on kerkinud paljude teiste rohkemgi tuntud Reformierakondlaste asemel valitsuse moodustamise võtmeisikuks ehk poliitikaelu praegusse absoluutsesse keskmesse. Saatejuht on Raimo Poom.

Reformierakonna läbirääkimiste delegatsiooni liikme Mart Võrklaeva hinnangul ollakse Toompea lossi laua taga päris hea tempoga edasi liigutud.

„Kui võtta teemade ring, siis võiks öelda, justkui 80% teemadest on üle käidud. On jäänud teemad, mis oleme lükanud n-ö varia rubriiki, kus me pole kokkuleppele jõudnud või on vaja läinud täiendavaid andmeid. Need on lükatud lõpu poole, et asjadega edasi minna. Oluline on meelde tuletada, et lõplikult on kokku lepitud siis, kui kõik on kokku lepitud,” seletas Võrklaev.

„Kui aga töörütmi vaadata, siis see on olnud väga intensiivne. Pikad päevad, arutelud on olnud väga detailsed. Kuigi kokkulepe oli, et koalitsioonilepe tuleb üldsõnaline, siis taustal käib väga kõva arutelu, asjade läbirääkimine ja kaardistamine. Et kuidas me asjadest aru saame ja kuhu poole liigume.”

Mart Võrklaev Foto: Tiit Blaat

Parteid, mis valitsuse läbirääkimistel ei osale, on juba jõudnud sealt kostvaid sõnumeid arvustada: sealt ei tule palju uusi asju, kõik jääb nii, nagu on. Mis on Võrklaeva arvates siis selgelt uued asjad ja teistmoodi asjad, milles loodav koalitsioon on kokkuleppe saavutanud?

„Eks need erakonnad, kes valitsust kokku ei pane, hakkavadki opositsiooni tööd tegema, hinnanguid andma ja rääkima, mis peaks teistmoodi olema,” viitas reformierakondlane, kelle sõnul paneb ametist lahkuva valitsuse pärand uute asjade tegemisele piirid peale. „Läbirääkimistele seab oma piirid rahandusminister Martin Helme poolt pärandatud väga suures miinuses riigieelarve. See võtab natuke võimalusi maha kiiresti oma põhilisi valimislubadusi käivitada.”