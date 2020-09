ERISAADE | Raimond Kaljulaid autostumisest ja linnajuhtimisest: Mihhail Kõlvart pole hea juht, ta ei täida lubadusi

Tallinn on viimased kolmkümmend aastat püüdnud autostumisega sammu pidada, kuid kõige suuremad investeeringud linnaruumi soodustavad just vastupidist soovitule: autosid tuleb juurde ja neile tehakse linnas üha rohkem ruumi.

Autovabal päeval kõneleb rataste ja jalakäijate eest Delfi Erisaates Tallinna opositsioonisaadik Raimond Kaljulaid sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kuigi oma erakonna eestkõneleja Tallinnas, siis pole veel ta sõnul selge, kas päriselt ka meerikandidaat valimistel.

Lisaks linnaplaneerimisest tuleb juttu ka harukordsest võimalusest 2021. aasta KOV valimistel võtta Keskerakonnalt Tallinnas 20 aastat püsinud hegemoonia.

"Aastast 2002-2019 olen töötanud teisel pool rindejoont ja aidanud otseses mõttes hoida Keskerakonna ainuvõimu," tõdeb Kaljulaid. "Mul ei ole vähimatki illusiooni, kui keeruline see väljakutse on. Päris Minskis ei ela – mupokad opositsiooni laiali ei aja või nuiaga ei lajata – aga hiljuti Eesti Ekspress kirjutas, kui palju on Keskerakonnas inimesi Tallinna linnas kõrgetel palkadel. See on jäämäe veepealne osa. Masinavärk, millega Tallinna opositsioon peab toime tulema, on kordi ja kordi hullem, kui keegi ette kujutab," kirjeldab Kaljulaid.

Ent enne poliitikat - linnaruumist.

"Oleme kogu aeg proovinud, et äkki mahub rohkem autosid kesklinna ära. Aga ka teiste linnade kogemus näitab, et tekib surnud ring – autosid tuleb järjest juurde," kritiseeris ta linna lähenemist.

"Kõige suuremad ja mahukamad investeeringud on just autostumist soodustavad ja autodele tehtud investeeringud," ütles Kaljulaid ja tõi näiteks Haabersti ristmiku, Gonsiori tänava, Reidi tee.

Reidi tee läks maksma 43 miljonit eurot, mis on rohkem, kui linn tänavu teedeinvesteeringutele kokku kulutab. Samas jääb Kaljulaidi sõnul üldine rahastus teedekorrashoiule üha väiksemaks.

Tallinna linna eelarve on viimase viie aastaga kasvanud kuuesajalt miljonilt üle kaheksasaja miljoni euroni. Teisisõnu on juurde tulnud 200 miljonit eurot. Samal ajal tõdes Kaljulaid, et teede iga-aastane korrashoid on väiksem kui viis aastat tagsasi ning kokku alla 10 miljoni euro.