ERISAADE | Rail Balticu vastaste pidu, rong sõidab nendetagi rööbastelt? Uued löögid Vene propaganda pihta

„Selle pärast ähvardavad maksimumini pikendatud Euroopa Liidu raha kasutamise tähtajad 2022. aasta lõpuni umbe minna. Ja kui need lähevad umbe, siis tuleb see raha, mida EL on meile juba eraldanud, lihtsalt tagasi maksta. Ja omakorda, kui me ei suuda selle EL-i eelarveperioodi raha, mida on 800 miljoni eurot ära kulutada, siis ei ole meil loota ka midagi järgmisest perioodist,“ seletas ta, miks projekt on sõna otseses mõttes noatera peal.

Ja venimistes, mis ähvardavad kogu asja kraavi keerata on oma osa süüd ka Eestil, kus lubatud ehitused pole ikka veel alanud.

„Eesti poolelt on niimoodi, et 2022. aasta lõpuks peaksid olema meil valmis ehitatud kõik sillad ja viaduktid, mis Rail Balticu ja maanteede ristumiskohtades on, nende kohta pole siiani veel projektegi olemas. Need peaksid hakkama tulema suvel ja sügusel ning siis teades, kui tihti Eestis vaidlustatakse hankeid, kuidas seda teha loodetakse?“ küsis Roonemaa.

Vastased hõõruvad käsi

Saatejuht Raimo Poom tõstatas seepeale küsimuse, et laias plaanis paistab pidu liikuvat näiteks EKRE ja teise Rail Balticu vastaste õuele, sest neil polegi vaja idagi teha, kui majandusminister Taavi Aas ja peaminister Jüri Ratas, kes on lubanud projekti valmis saada, ise selle untsu keeravad?

Vahur Koorits nõustus, et Rail Balticu kohale kerkinud mured võiksid vastatstele tõesti rõõmu pakkuda „Eestis on märkimisväärne seltskond, kes seda raudteed ei taha. Ehk kõik need, kes väga eestilikult tunnevad, et neile see kasulik pole ja tahaksid mitte midagi teha, siis nemad saavad kindlasti selle peale rõõmustada,“ sõnas Koorits.

Aga samas avaldas ta lootust, et raudtee ikkagi valmiks. „Mis lõpptulemus aga on, seda on raske ennustada, sellised suured projektid venivadki tavaliselt ajaliselt ja lähevad ka üle eelarve.“