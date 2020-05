ERISAADE | Rail Balticu rajaja Eestis: oleme riigifirma ja valitsus ütleb, mis peab tegema. Korraldus on ehitada!

Eesti elu on kihanud Rail Balticu küsimusest. Poliitikud viskasid õhku küsimusi, kas üldse ehitada. Peaminister Jüri Ratas pani aga kanna maha, küsis Mart Helmelt, kas too tahab koalitsioonilepet avada, mida EKRE esimees ei tahtnud. Delfi Rail Baltic Estonia juht Tõnu Grünberg, nendib, et eks ikka märgatakse vaidlusi Eestis Rail Balticu üle, kuid keegi ei kahtle, et Eesti toetab projekti jätkamist. Lähemal kahel aastal annab Rail Baltic töösse miljonite eest ehitusobjekte, mis annavad ettevõtetele ja ehitajatele tööd. Grünberg on kindel, et juba EL-ilt saadud raha suudetakse ära kasutada ja kui järgmisest Euroopa pikaajalisest eelarvest tulevad lubatud vahendid on raudtee ka kavakohaselt aastal 2026 võimalik valmis saada. Kas ehituse käigus võib Ida-Virumaa ühe aheraine mäeta jääda, kuula saatest. Saatejuht on Raimo Poom.

Mis tunne on püüda ellu viia projekti, kui suured ülemused omavahel palli veeretavad, kas teha või mitte. Kas see segav ei ole?

Me oleme riigile kuuluv firma. Valitsus ütleb meile vahetult mida me peame tegema ja mida ei pea. Siiani on käsk ja korraldus selge: eitada! Ja kuna seda korraldust pole muudetud, siis ehitame. Eks see on ju loomulik, et poliitikamaastikul on erinevaid arvamusi.

Meie Eestis saame aru, mis meil poliitikas toimub, aga kas keegi Brüsselist või mujalt pole küsinud, et mis teil täpsemalt toimub ikka?



Brüsseli kohta ma ei oska öelda. Aga ega see märkamata ei jää. Kui vaadata Baltikumi väljaandeid, siis on Eestis olnud kajastatud küll. Aga kõikjal on selge, et tegu on küsimustega, mida valitus arutab ja kus on eriarvamusi. Kuid selles ei kahtle keegi ei Brüsselis ega Baltikumis, et Eesti selgelt toetab selle projekti jätkamist praegu.

Lähme ehitamise juurde, mis seis ehitamisega on ja kus maal oleme oma tegevustega?



Praegu asjad liiguvad väga edukalt. Väliselt ei ole seda võibolla nii näha, sest meil ei ole nö kopp maas veel pajudes kohtades. Aga põhimõtteliselt oleme faasis, kus projekteerime kogu trassi. 213 kilomeetrit on jagatud kolmeks jupiks, mis on Hispaania ja Saksamaa firmades projekteerimisel ning saab järgmise aasta lõpuks-ülejärgmiseks aastaks valmis.