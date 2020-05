ERISAADE | Rahvusooperis on lootused riigi teisel toetuspaketil, muidu toimuvad teatris karmimad kärpemeetmed, miinimumpalgani välja

Mäe räägib, et rahvusooper saab mai lõpuni tänu riigi toetusskeemidele hakkama. Kuna on üpris selge, et saalidesse saab inimesi lubada alles sügisest, siis tekiks suvekuude kohale palju küsimärke, kui teist toetuspaketti ei tule. Samas mõeldakse eriti järgmise hooaja peale, et viia üle sinna sel kevadel ära jäänud, kuid publikule eriti meeldinud üritused ja etendused. Mäe lubab, et just algaval nädalal avaldatakse järgmise hooaja täiendatud mängukava. Saates tuleb Mäega veel juttu sellest kas koroonakriis võib teatrisaalidesse tuua uusi kombeid nagu maskikandmine ning samuti seletab ta, miks sõnateatril saalide avanedes usutavasti väga hästi hakkab minema, kuid muusikateatril taastumine rohkem aega võtab. Saatejuht on Raimo Poom.



Koroonakriisi alguses valitses veel lootus, et äkki saavad teatrid maikuust etendustega edasi minna. Kuid nüüd on eriolukorda ja piiranguid pikendatud ning üpris selge, et sügiseni ei lubata üldse suuremaid üritusi. Mis seisu see teid paneb?

Eks me oleme praegu kõik kodusel režiimil. Osad teatrid natuke töötavad, tehakse proove, aga lähtudes 2+2 reeglist. Rahvusooper näiteks näitab salvestatud etendusi laupäeviti. Järgmisest nädalalt alustab ballett virgutusvõimlemistega hommikuti. Meil on kavas minikontserdid. Mingis osas töö käib.

Aga see on muusikas nii nagu ka spordis, kvaliteedi hoidmiseks on vaja publikut, aplausi ja õigeidsaale, mida täna ei ole. Balletile viisime kõigile koju väikesed balletipõranda siilud, et nad saaksid oma vormi hoida. Aga selge on see, et see pole sama kui stuudios.

Esimesel kahel poolel kuul nüüd on riik taganud teatud toetusmeetmed. Üks siis läbi töötukassa. Ja isegi, kui oled FIE või osutad teenust läbi OÜ, siis isegi need inimesed saavad toetust. Pluss siis loomeliitude liikmed. Kuni mail lõpuni on toetusetega kõik kaetud. Küsimus on, mis saab edasi?

Sõnateatrid lõikavad väga palju tulu just suveprojektidega. Ja need tunduvad ka, et on täna kõik ära jäetud. Räägitakse sellest, et äkki tuleb teatud arvuline piirang [publikule] ja kõik istuvad rohkem hajevil. Aga seda hetkel veel ei tea.