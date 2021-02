ERISAADE | Psühholoog Andero Uusberg koroona vastu vaktsineerimisest: mõistetav, et inimesed kõhklevad

Delfi erisaates lausus ta, et uued piirangud on kooskõlas teadusnõukoja arusaamadega. "Suures pildis mõistlik lähenemine."

Ta kiitis Tanel Kiige öeldut, kes tõi välja, et kui midagi pole ka otseselt keelatud, ei tähenda see, et tingimata kõige mõistlikum, mis teha.

Miks ikkagi on inimestel koroonaväsimus, reegleid ei järgita? Uusberg arutles, et koroonaväsimus terminina ehk isegi eksitav. Ta sõnas, et inimeste libastumise põhjus on psüühikas toimuv paratamatu loogika - tegu on väga tõsise haigusega, ent vähesed on sellega kokku puutunud. "Märk senisest hakkamasaamisest," nentis ta.

Ta tõi välja ka infokülluse, ent samas vasturääkivad sõnumid. Inimestel on raske end koroonat puudutavatest materjalidest läbi närida. "Paremini läbi sõnastada, et mis igaüks võiks teha," viitas ta valitsuse suunistele. Ta leidis ka, et sellega seotud kommunikatsioon on liiga killustunud eri asutuste vahel.

Eestis on palju neid, kes vaktsineerimise osas tõrksad. Uusberg usub, et see tasapisi väheneb. Tema hinnangul on mõistetav, et inimesed kõhklevad. "Mõistlik, et vaktsiiniotsus ajab segadusse ja tahab läbimõtlemist."

Kuidas õnnestus, et inimesed maskikandmise tasapisi üle võtsid? Kas kevadele võib minna vastu ootustega, et koroonapuhangu hoog raugeb?

Sellest ja paljust muust juba saates.

