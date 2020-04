ERISAADE | Professor Irja Lutsar: oleksin päris loll, kui ütleksin, et midagi poleks teistmoodi võinud teha. Igaüks on vigu teinud

Eile avalikustatud kriisist väljumise strateegiaga koos andis peaminister Jüri Ratas ka hoiatuse: koroonaviirus võib sügisel tulla tagasi ja veel karmimalt. Valitsust koroonakriisis nõustava teaduskogu juht professor Irja Lutsar selgitab, et taolised haigused käivad lainetena. „Kui sügiseks vaktsiini ei ole – ja kardan, et seda ei ole –, siis on väga suur oht, et teine laine tuleb,” tõdeb ta. Põhjus selles, et kuna piirangute tõttu on haiguse esimene laine Eestit tabanud võrdlemisi malbelt, võib suurem jõud olla teisel lainel.

Samas tasandab professor hoiatust ning ütleb, et väga täpselt ei saa midagi ka nende lainete kohta öelda. Suveks võib koroonaviirus küll kaduda, kuid Lutsar vahendab loetud teadusartikli sõnumit, et koroonaviirused on oma loomuselt selgelt sessoonsed. Kas see haigus ka nakkavam on, seda Lutsar ei usu, kuid sügisene aeg mõjub tervisele niigi kurnavamalt, kuna vastupanu haigustele on kehvem.

„Kui tugev see teine laine on, seda me kindlasti ei tea. Mida ma võin küll öelda, et vaevalt, et see teine laine maailmas Eestist pihta hakkab. Ilmselt me näeme teistest riikides teise laine tulekut ja oskame vastavalt valmistuda,” kommenteerib Lutsar.

Haiguse taandudes on Eestil uueks laineks ette valmistuda aga terve suvi. „Kui tekib näiteks nakatumine Lasnamäe kortermajas, siis see ei pruugi veel tähendada, et kihnu kool tuleb kinni panna,” toob ta näite, kuidas võiks tulevikus koroonajuhtumitele reageerida. „Nii nagu tegime Raatuse 22 ühiselamus. Tervet ühiselamut ju karantiini ei pandud, vaid pandi nakatunud ja nende lähikontaktsed. Teised, kes nakatunud polnud, võivad praegu vabalt liikuda,” sõnab Lutsar ja lisab: „Tegeleme sellega seal, kus probleem on, mitte ei lähe laia labidaga lööma.”

Haiglate COVID-19 osakonnad tuleks Lutsari hinnangul kindlasti töösse ja tagavaraks jätta ning suvi on ka aeg, mil tellida Eestisse kaitseülikondi või -kostüüme, millest seni on kriisi ajal suurt puudust tuntud.

Valitsus alati nõu pole kuulanud

Teadusnõukogu soovitus valitsusele piiranguid leevendada käis kaasas teadvustatud riskiga. „Kui mingid leevendused tulevad, siis on oodata haigestumiste tõusu,” sõnab Lutsar, et selles on kõik veendunud. „Küsimus, et kui palju see tõus on aktsepteeritav ja missuguses populatsioonis see toimub,” lisab Lutsar. Noored põevad ta sõnul haiguse kergemini läbi ja võiksid liikuda, kuid vanemaid inimesi peaks hooldekodudes viirusest suutma eemal hoida.