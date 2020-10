ERISAADE | Priit Sibul: koalitsioonis pingeid on, aga eilne näitas, et tahetakse oma ideid koos ellu viia

"Ma arvan, et see, mis juhtus eelmise nädala lõpus ja nädalavahetusel - üksteise võidu avalduste tegemine - nii poliitilisi konflikte lahendada pole mõtet," märkis Sibul Delfi erisaates. "Kui on arusaamatusi, siis tuleb omavahel suhelda ja rääkida. Seda mulle tundub eile ka esimest korda tehti."

Sibul nentis, et olukord on pingeline, aga eilne näitas, et eri osapooltel on soov oma ideid selles koalitsioonis jätkuvalt ellu viia. "Täna ja järgmised päevad annavad vastuse, kas see võimalikuks osutub."

Mis puutub Mart Helme öeldusse välismeedias, arvas Sibul, et sõna on vaba, aga avaliku elu tegelased peavad mõtlema, kas nõnda end väljendada. "Tean Mart Helmet rohkem kui keskmine inimene. Kahjuks ei olnud väljaütlemises ja viisis midagi uut. Mina ei pea sellist poliitika tegemist mõistlikuks," märkis ta ja rõhutas korduvalt, et peab poliitikas tegusid sõnadest olulisemaks. "Mina arvan, et Eesti ühiskonnas ei ole ühtegi inimest üleliigset. Minu meelest oleks vaja külma pead ja tarka mõistust, et vahel mõni asi enda teada jätta, mitte kõike laiali jaotada."

Mis puutub koalitsiooni praegust koosseisu, siis Sibul tõdes, et kõik pole läinud nõnda, kui 2019. aastal kokku lepiti. Ta võrdles koalitsioonis olemist rasedusega. Mitte alati pole lihtne, mõni päev on paha olla ja tahaks oksendada, aga on ka mõnusamaid päevi. "Ideaalseid asju pole olemas, aga mulle meeldivad koalitsioonivalitsused vaatamata keerukusele," lausus ta, et ainupartei valitsus me ühiskonnale kohe kindlasti kasuks ei tuleks.

Saates on juttu sellestki, kas ja kuidas on olukorrale reageerinud opositsiooniparteid ning kuidas mõjutab edasisi sündmusi riigikohtu otsus pensionireformi osas. Lisaks ka EKRE paljuräägitud algatusest ehk abielu mõiste rahvahääletusest ning Isamaa seisukohtadest, mis puudutavad samasooliste paaride õigusi.