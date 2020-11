ERISAADE | Põhja prefekt Kristian Jaani maskikohustusest: politsei eesmärk pole kedagi trahvida. Puudub ka pädevus

"Tahaks alustada sellest, et suur roll on igal Eesti inimesel endal, et terve mõistusega aru saada, et piirangud on ellu kutsutud, et kõik jääksime ellu ja terveks," märgib ta ja lisab, et tema meelest on piirangud mõistlikud.

Politsei jaoks pole praegune roll midagi uut, kevadise puhangu aegu tehti kõik tegevused läbi. Tõsi, üks uus reegel on lisandunud - maskikandmine või muul moel näo katmine siseruumides ning ühistranspordis. "Loodan, et kõik mõistavad selle vajalikkust. Kaitseme iseennast ja teisi."

Jaani selgitab, et riiklikku järelvalvet teeb ametlikult terviseamet, ent selle mahu juures on vaja abi. Poleks ju mõistlik, kui koroonadetektiivid läheks hoopis siseruumides maskikandmist jälgima. Terviseamet esitaski PPAle ametiabi palve. "Meie oma tavapärase töö käigus pöörame tähelepanu, kuidas kinni peetakse reeglitest."

Jaani rõhutab, et politsei eesmärk pole kindlasti kedagi trahvida, neil pole seda pädevustki, see pädevus on terviseametil. "Kui näeme olukorda, kus reeglist kinni ei peeta, selgitame inimestele, miks vaja ja kuidas kõige mõistlikum teha." Ta lisab ka, et kui mõni inimene näiteks kaupluses või mujal ei taha maski kanda, siis igal teenindusettevõtetel on õigus valida oma kliente, keelduda teenindamisest. "See kõige viimane meede," lisab ta.

Jaani räägib, et mingeid täiendavaid politseipatrulle ei hakata praegu välja panema, küll aga ollakse valmis ka olukorraks, mil teoorias võidaks riigis taas eriolukord kehtestada.

Juttu on sellestki, kui meelalahutuskohad keelde eiravad ja pärast südaööd lahti jäävad. Drastilisem näide viimasest ajast pärineb möödunud nädalavahetusest seoses Võru ööklubiga. Ent ka pealinnas oli mitu pidu, kus politsei pidi sekkuma. Neil üritustel osales üle 200 inimese.

Mis politsei teeb, et taolised "keelupeod" vahele võtta ja kuidas on üldse ka muu kuritegevusega (näiteks perevägivald) - sellest pikemalt juba saates.

