ERISAADE | PERH-i juht võimete piirist - pole mõtet hingamisaparaate juurde tuua, kui kõrval ei seisa professionaal, praktikant seal ei aita

Kuid keelud töötavad vaid siis, kui need ka ellu rakendatakse, manitses haiglajuht. „Aga oluline on ka lisaks piirangutele see, kuidas neid rakendatakse. Näiteks Itaalias öeldi, et sporti võite teha vaid enda kodu läheduses. Aga ikka leiti inimesi, kes jooksid 20 kilomeetrit eemale – võibolla oli tegemist maratonijooksjatega, me ei tea. Aga Itaalia nägi ka hiljuti seda, et nad peavad kontrollima, kuidas piiranguid rakendatakse, ellu viiakse. Aga meie ja meie arstid arvame, et valitsuse samm oli õige.“

Valitsus avaldas eile ka spetsialistide prognoosid, et paari nädalaga võib haiglates intensiivravi vajavate koroonapatsientide arv tohutult suureneda. Peedu seletas, miks see nii on.

„Kui praegu öeldakse, et meil on siin haiglaravil 10-20-30 patsienti ja neist on intensiivravil PERH-is kolm ja Tartu Ülikooli kliinikumis kolm, siis võib tunduda, et see on ju väike arv. Aga tegelikult meie jaoks on see juba väga suur arv. Meie arstid ja ka teadlased, kes andsid valitsusele nõu ju ütlevad, et see on alles paari nädala taguste sündmuste järelm. See, mis praegu toimub, avaldub omakorda kahe nädala pärast. Ja seda peab väga jälgima ja kui me jätkame samas tempos, siis on tõesti oht, et jõuame saja intensiivravi patsiendini ja see on meie jaoks väga suur oht“

PERH-i juht seletas, et haigla tõstab järk-järgult oma valmisolekut koroonapatsientide hulga suurenemist silmas pidades.

„Intensiivravi kohad on Eesti haiglates põhimõtteliselt olemas, aga me peame samaaegselt ikka ravima ka neid, kes on sattunud autoõnnetustesse, saanud infarkti või insuldi. Ka nemad vajavad intensiivravi. Seetõttu me ei saa kõiki intensiivravi kohti anda COVID-19 patsientide jaoks.“

„Aga kuna oleme plaanilist tööd piiranud, siis meie võimekus võtta vastu patiseinte selle võrra ka kasvab. Kui me räägime sellest kõige kõrgemast ehk kolmanda astme intensiivravist, siis meil on seal 52 voodikohta. Samas on meil ka teise astme intensiivravi kohti ja neid me saame juurde tekitada.“

„Teiste riikide kogemus näitab, et COVID-19 patsiendi intensiivravi on väga pikk, kaks ja enam nädalat. See tähendab, et patsient hoiab seda kohta sel perioodil kinni. Ja see omakorda tõstab patsientide lisandudes kinni olevate voodite hulka.“

„Järk järgult loome Covid-19 kohti juurde. Küsimuse peale, kas oleme juba praegu valmis, ei saa ma kohe positiivselt vastata. Aga me järk-järgult toimetame, sest nii nagu tavainimestegi jaoks, on see meiegi jaoks eriolukord ja esimene kord, kui seda teeme.“