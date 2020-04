ERISAADE | Peep Mardiste: praegu on käes nii palju raha, et saamegi viia Eesti üle roheenergeetikale. Ja mitte ehitada õlitehast

Eesti Rohelise liikumise juhatuse liige Peep Mardiste leiab, et kui inimkond võimalusest kinni haarab, saaks sellest suurepärane šanss kasutada kriis ära, et võidelda hoopis hullema ees ootava katastroofiga.

Kas seda tehakse, sõltub valitsejatest. USA-s on Donald Trump andnud õiguse kalduda kõrvale keskkonnanormidest, kui seda annab põhjendada koroonaviirusega. Meil terendavad jätkuvalt mitmerajalised maanteed.

Ometi on meil unikaalne moment. Me tohime paisata majandusse tohutult raha. Aga mitte maanteed ega õlitehas pole need, kuhu seda paigutada. Meil on unikaalne võimalus ehitada viimaks ära kasvõi suured avamere tuulepargid, mis tagaksid märgatava osa Eesti energiavajadusest.

Kuula pikemalt Krister Parise vestlust Peep Mardistega!



