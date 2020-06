ERISAADE | Päästeameti ekspert toob välja kurva statistika: oleme saavutamas juba eelmise aasta koondnumbrit. Olge ettevaatlikud!

"Sellel aasta paistab silma uppunute arvu suurenemine. Uppunud on juba 32 inimest, see on peaaegu sama palju kui eelmisel aastal kokku, kui see number oli 36. Ees on väga soe nädalavahetus. Kindlasti jälgige lapsi, et nad ei läheks ilma järelvaveta ujuma. Uppumine toimub alati väga vaikselt. Ujumine ja alkoholi tarbimine ei käi kokku," rõhutas Põld.

Põld tõi välja paar päeva tagasi Uljaste järve läinud 40-aastase mehe juhtumi. Ta oli alkoholijoobes. Sõber helistas päästeametisse, kust reageeriti kiiresti ja mees toodi kaldale, aga oli juba hilja.

"Kui olete seltskonnaga väljas, veekogu ääres, siis ärge laske sõpra purjus peaga vette."

Päästeamet vaatab soojade ilmade perioodile teisiti kui inimesed, kes näevad neis võimalust puhata ja väljas aega veeta. Päästeamet planeerib juba ette, kui on teada, et olukord võib minna karmimaks. Jaanipäeval tehti lõkkepatrulle, mille käigus kontrolliti üle 800 lõkkekoha. Seda tehti selleks, et inimesi nõustada ja õnnetusi ennetada.

"Väga kuumad ilmad on tulemas ja me prognoosime, et inimesed veedavad need veekogude ääres. Eile alustasime veekogude juures patrullidega, ka maapiirkonades, kus ametlikke ujumiskohti ei ole, aga on teada, et inimesed käivad ujumas. Anname neile nõu ja tuletame meelde, et ärge minge joobes olekus ujuma. Ilmselgelt see ka mõjub. Kui suur päästeauto tuleb koos meeskonnaga, siis inimesed võtavad seda tõsiselt.

Erisaates rääkisime ka lõkete tegemisest ja sellest, millised on inimeste peamised eksimused tule tegemisel.

Puudutasime ka seda, keda tuleks enim jälgida, kui räägime uppumistest, sest lisaks purjus inimestele ning lastele on veel üks selge riskirühm. Millised on peamised mõttemustrid, mis viivad uppumissurmadeni? Kõigest sellest kuula Erisaate podcastist.

Saatejuht on Tanel Saarmann.