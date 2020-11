ERISAADE | Ossinovski usub, et abielureferendumit ei tule. Valitsuse ainus võimalus seda teha poleks põhiseaduslik

Kolm võimuliidu erakonda esitasid mööduval nädalal riigikogu menetlusse abielureferendumi korraldamise eelnõu. Sotsiaaldemokraadid aga räägivad, et kavatsevad esitada riigikogus sellele kavale tuhandeid ja tuhandeid muudatusettepanekuid, mille tõttu takerduks referendumi korraldamine sisuliselt igavesse protseduuri ja muutuks seetõttu võimatuks. Kuid juba spekuleeritakse, et valitsus võib sotside tulemüüri vastu võtta kasutusele kanged meetmed, millel võivad olla rängad tagajärjed opositsioonile endale ehk siis näiteks muuta riigikogu tööprotseduurides vastasrinnast ülerullimine senisest lihtsamaks. Sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski seletab Delfi „Erisaates“ partei strateegiat ja seda miks tema meelest valitsuse abielureferendumi plaanil ei ole lootust riigikogust heakskiitu saada. Saatejuht on Raimo Poom.

Ossinovski seletab alustuseks, et referendumi korraldamine on praegu paika pandud viisil, mille järgi peaks riigikogus valitsema lai üksmeel rahva ette saadetava küsimuse suurest kaalust ja olulisusest.

„Referendumi loogika on olnud Eesti seadustesse targalt sisse kirjutatud. See on kaalukaim vahend ja seda ei tohiks kergekäeliselt kasutada. Varasemalt on referendumil otsustatud Euroopa Liiduga liitumine, põhiseaduse vastu võtmine,“ meenutab ta.

„Üks referendumi riigikogus menetlemise eripärasid on see, et seda saab algatada vaid riigikogu fraktsioon. See tähendab, et riigikogus peab küsimuse referendumile panekuks olema teatud konsensus. Referendumile pandava küsimuse vastuse osas – jah-ei – võivad loomulikult olla erakondadel erinevad vaated. Aga konsensus võiks olla, et küsimus on piisavalt oluline, et seda rahvahääletusel küsida.“

„Seda siin ei ole. Sellest tulenevalt võimaldab riigikogu kodukord meil esitada muudatusettepanekuid nii palju, et opositsiooni jõududega on see referendum võimalik ära jätta. Ja me kavatseme seda teha,“ lubab Ossinovski.

Kuid egas sotside tegevus pole jäänud märkamata ka koalitsiooni pool. Seal mõeldakse aktiivselt, mida obstruktsiooniga ette võtta. Valitsuse käes on hoob minna näiteks riigikogu kodukorra kallale ja teha see ümber, et saaks tuhandetest muudatusettepanekutest üle rullida. Ossinovski analüüsib valitsuse võimalusi, mida tema hinnangul on kokku kolm ja millest omakorda vaid üks eesmärgile viiks, kuid oleks tema arvates põhiseadusevastane.