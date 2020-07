ERISAADE | Ööpäevaga lisandus üheksa koroonapositiivset! Osa juhtumeid on tõenäoliselt seotud sümptomeid eiranud seiklejatega

Saar sõnas, et positiivsed testitulemused lisandusid Harjumaale (3), Tartumaale (3), Ida-Virumaale (2) ning Järvamaale (1).

Kuna andmed on väga värsked, ei osanud ta kella 9.15 paiku veel öelda, kas osa neist seotud kolletega Tartus ja Ida-Virumaal. "Seda statistikast välja ei loe, seda näitab epidemioloogiline uuring." Ta märkis, et tõenäosus selleks on suur.

Ta viitas, et viimastel päevadel on näha kasvutrendi. Kui murettekitav see on, sõltub sellestki, kas omavahel seotud juhud ning kas kontaktsed õnnestub tuvastada. "Kas kontaktsed peavad kinni distsipliinist ja püsivad isolatsioonis ning ei lähe seiklema," lisas ta.

Nakatumiste arvu kasvu puhul mängib suurt rolli seegi, et piirid on taas rohkem avatud ning inimesed reisivad. "Mida rohkem liigutakse ringi, seda suurem tõenäosus, et sisse tuuakse."

Teavitustöö on olnud ulatuslik, ent ometi vilistab osa inimesi keeldudele. Näiteks üks tartlane käis ööklubis pidutsemas ning nakatas mitut inimest. Eile võis meedias lugeda ühest teisest tartlasest, kes eiras sümptomeid ning läks Narva puhkama.

Miks inimesed reegleid eiravad? Saar arutles, et Eestis on ikkagi 1,3 miljonit indiviidi, kel igaühel omad rõõmud ja mured. Ta arvas, et üksikjuhtumeid ehk reeglite eiramisi on ka edaspidi, ent oleneb, kuidas nad suurt pilti mõjutavad. "Ma ei oska öelda, miks nii konkreetselt käituti, aga sellele, et minnakse nii linnapeale seiklema, sel ei saagi olla adekvaatset õigustust," oli ta kriitiline.

Küll aga ei tähenda see, et leitaks, et kõiki karistama peaks. Saar viitas, et inspektorid teevad otsused igast juhtumist lähtuvalt. Praegu on veel õhus variant, et piirilinna Narvat väisanud inimene saab trahvi.

Saates on juttu ka paljuräägitud teisest lainest. Saar nentis, et suure tõenäosusega seda näeme, ent midagi erakordset see olema ei saa. "Tuleb ka kolmas, neljas, viies ja kuues laine. Eeldusel, et see haigus ei muteeru selliseks, et enda leviku peatab," lisas ta ja selgitas, miks teine ja ilmselt ka kolmas laine edasistest ohtlikumad on.