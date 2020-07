ERISAADE | Ööpäevaga lisandus üheksa koroonapositiivset, neist osa on seotud Tartu "seiklejaga"

Saar sõnas, et positiivsed testitulemused lisandusid Harjumaale (3), Tartumaale (3), Ida-Virumaale (2) ning Järvamaale (1).

Hiljem täpsustati terviseametist, et Ida-Virumaal, täpsemalt Narvas lisandunud juhtumite puhul on ühel juhul tegemist varasema positiivse lähikontaktsega ning teine juhtum on hetkel selgitamisel. Tartus juurde tulnud kaks nakatunut on seotud sealse koldega, sinna lisanduvad veel kolm Harjumaa juhtumit, kokku on koldes hetkel 11 nakatunut. Nakatunute arv suure tõenäosusega kasvab, sest hetkel on ainuüksi Tartumaal tuvastatud juba üle 50 lähikontaktse (kellest osad on ka juba haigestunud). Ülejäänud tänaste nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.

Simmo Saar viitas saates, et viimastel päevadel on näha kasvutrendi. Kui murettekitav see on, sõltub sellestki, kas omavahel seotud juhud ning kas kontaktsed õnnestub tuvastada. "Kas kontaktsed peavad kinni distsipliinist ja püsivad isolatsioonis ning ei lähe seiklema," lisas ta.

Nakatumiste arvu kasvu puhul mängib suurt rolli seegi, et piirid on taas rohkem avatud ning inimesed reisivad. "Mida rohkem liigutakse ringi, seda suurem tõenäosus, et sisse tuuakse."

Teavitustöö on olnud ulatuslik, ent ometi vilistab osa inimesi keeldudele. Tartu kolle sai alguse sellest, üks kohalik käis ööklubis Vabank pidutsemas. Testitulemuse ootamise aegu jõudis ta kino väisata. Eile selgus, et mainitu käest nakkuse saanud inimene omakorda käis Narvas puhkamas.

Miks inimesed reegleid eiravad? Saar arutles, et Eestis on ikkagi 1,3 miljonit indiviidi, kel igaühel omad rõõmud ja mured. Ta arvas, et üksikjuhtumeid ehk reeglite eiramisi on ka edaspidi, ent oleneb, kuidas nad suurt pilti mõjutavad. "Ma ei oska öelda, miks nii konkreetselt käituti, aga sellele, et minnakse nii linnapeale seiklema, sel ei saagi olla adekvaatset õigustust," oli ta kriitiline.

Küll aga ei tähenda see, et leitaks, et kõiki karistama peaks. Saar viitas, et inspektorid teevad otsused igast juhtumist lähtuvalt. Praegu on veel õhus variant, et piirilinna Narvat väisanud inimene saab trahvi.