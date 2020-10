ERISAADE | Oktoobris saab ajutiselt pensionisamba makse peatada. Ekspert seletab lahti üht või teistpidi otsuse

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et oktoobrikuus saavad II pensionisamba omanikud otsustada, kas soovivad ajutiselt oma sambamakse peatada. Koroonakriisi tõttu peatas valitsus juba suvel enda poolsed maksed enamikule sambaomanikest, nüüd on võimalus ka ise nö maksepuhkus võtta. Mida tooks selline otsus kaasa? Mida lubatakse aga maksete jätkamise eest. Delfi „Erisaate stuudios on rahandusministeeriumi kindlustuspoliitikaosakonna nõunik Kertu Fedotov, kes kõik täpselt lahti seletab. Saatejuht on Raimo Poom.

Rahandusministeeriumi ekspert räägib „Erisaates“ lahti ajutise sambamakse peatamise tausta ning seletab ära üldpõhimõtted. Kuid annab vastused ka paljudele detailidele.

Kui oktoobris teha otsus, et tuleva aasta augusti lõpuni enda poolseid sissemakseid ei tehta II sambasse, siis juba detsembrikuu palgaga peaks inimeste arvetele laekuma 2% nende sissetulekust, mis seni läks kogumispensioni fondi.

Samas plaanib riik inimestele alates 2023. aastast enda poolt praegu ajutiselt sisse maksmata jäänud II samba raha tagantjärgi hüvitada. Ja need, kes ei otsusta praegu peatada oma makseid saaksid tulevikus suurema hüvitise. Fedotov selgitab täpselt millise palga pealt hüvitis täpselt arvutatakse.

Samuti räägib ta eranditest ning sellest, kuidas ajutine sissemakse peatamine mõjutab või ei mõjuta teisi ellu rakendatavaid või võimalikke pensionisüsteemi muutusi. Ehk siis räägin näiteks sellest, mismoodi ja kas üldse praegune ajutise peatamise otsus suhestub II samba vabatahtlikuks tegemise reformiga, mis ootab lähiajal põhjalikku hinnangut riigikohtust.