ERISAADE | Minister Kaimar Karu mattus ettevõtjate abipakkumiste tulva alla, homme avatakse spetsportaal!

„Pärast seda, kui mu nimi pressikonverentsil läbi käis, hakkas mu postkast täituma ettepanekutega toredatelt ettevõtjatelt, kes tahavad riigile appi tulla,“ kirjeldas Karu asjade kiiret kulgu. Samas tunnistas ta, et nende kogumine ministri postkasti pole jätkusuutlik, sest minister ei jõua kõigega ise tegeleda.

„Teeme praegu tööd ja loodetavasti läheb see homsest käiku, et teha hästi lihtne veebileht, kustkaudu ettevõtjad saavad märku anda, et nad oleks nõus teisi abistama. Ja me kogume selle kokku ja jagame ametite vahel laiali,“ seletas Karu ideed.

Sealjuures jagatakse asju nii, et nende inimestega, kes tahaksid vabatahtlikuna kriisiga toime tulemisse panustada, tegeleb siseministeerium. Aga minister Karu ja majandusministeerium hakkavad tegelema oskusteavet või spetsialiste puudutavate abipakkumistega, peamiselt ettevõtetelt.

„Homme reklaamiks välja portaali nime ka välja. Igal juhul tahaksime asjalikuid pakkumised kokku korjata. Kriisist saame välja ikka üheskoos, mitte selle pärast, et välistus valge ovaalse laua taga tarkasid otsuseid teeb,“ sõnas Karu.

Teise olulise algatusena lubas Karu juba lähematel päevadel jõuda selleni, et saaks teha kättesaadavaks hulga andmeid, mis puudutavad viiruse levikut.

„Selle nädala lõpus aga võibolla juba ka täna jõuab andmebaasidesse hulk viiruse levikuga seotud andmeid, mida saavad ettevõtjad ja teadlased hakata kasutama analüüsideks ja prognoosideks. Seal on mõistagi mitmeid aspekte ligipääsetavuse osas – ei taha tekitada seda olukorda, kus igal ühel on võimalik jälgida viirusekandjate liikumisi. Andmed on vaja anonüümseks teha. Sellega tegeletakse, platvormid on olemas on loetud päevade küsimus, kus need andmed muudutav reaalselt kasutatavaks,“ lubas minister.

Andmete kättesaadavaks tegemisel on oluline tahk, mis võib ühiskonda laiemalt aidata viirusega paremini võidelda. „Andmeanalüüsi teevad erinevate teadmistega inimesed, siis sealt on võimalik avastada peaaegu juhuslikke seoseid või tulla ideede peale, mida tavaolukorras ei näeks või ei avastaks. Mida rohkem silmi neid vaatab, seda rohkem väikeseid sekkumisvõimalusi võime sealt avastada. Avastuste tegemine andmete pealt on kahtlemata üks punkt,“ rõhutas Karu.

Väliskaubandus ja IT ministrile alluvad lisaks ka Eesti riigi e-süsteemid, mis on suure kodutöö ja -õppe osas päris parajalt vatti saanud. Kuula või vaata saatest, kas süsteemid on vastu pidanud. Samuti räägib minister kuidas iduettevõtted panustavad praegu kriisiga paremini toime tulemisesse.

