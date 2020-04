ERISAADE | Ministeeriumi soovitus vaheajaks: laske lastel magada, käige reeglite järgi õues ja lahendage väljakutseid veebis!

Ja veel tasub jälgida sotsiaalmeedias teemaviidet #sisukasvaheaeg, sest oleme palunud kõikidel oma partneritel oma head ideed vaheaja sisustamiseks sellega varustada. Olen sotsaalmeedias juba näinud, et kui isegi veel teemaviidet pole, siis kõik noortega tegelevad organisatsioonid on pannud vahvaid ettevõtmisi oma lehekülgedele kirja ja sealt neid leiab.

Aga lapsed tahavad ju ikkagi õue saada. Politsei mainis, et külastada kohti, kus on vähem rahvast. Kas ka teie soovitate läbi kaaluda, kui õue minna, et kuhu? Aga õues peaks ju ikka käima?



Jah päris kindlasti. Võibolla isegi natuke eksitavalt on läinud lendu see üleskutse, et püsi kodus, mida siis tõlgendatakse, et ole ainult toas. Laste füüsilise ja vaimse tervise jaoks on äärmiselt oluline see, et nad saaksid ka õue. Aga tõsi, see, mis paneb vanematele vaheajal natuke suurema koormuse peale on see, et leida vaheajal neid võimalusi perega tegevusteks, et nende reeglite vastu eksimise võimalus oleks väiksem.

Aga vahetult enne vaheaega tuletasime ka vanematele veel meelde, et võtke olukorra teema oma lastega ja noortega jutuks ja tuletage neid meelde. Kuigi vaatan oma enda elust, et reeglitest räägitakse ka laste enda suude kaudu väga palju. Aga kordamine on siin vajalik.

Mis kogemuse olete saanud selle viie nädala kaugõppega? Mis on need kohad, kus on tulnud välja probleeme ja kas on samas ka asju, mida edaspidiseks kaasa võtta sellest kriisist?



Ministeeriumi poolt seda protsessi järgides on see olnud väga huvitav selles võtmes, et mida see distantsõpe tähendab? Millisel juhul on ta efektiivne ja millisel pole? See on kooliti ka väga erinev. Need koolid, kes panustasid esimestel nädalatel töökorralduse läbi mõtlemisele on kenas rütmis täitsa sees. On olud ka mõtteid, et ärge seda vaheaega tehkegi, meil pole seda vaja, sest oleme heas rütmis õppijatega.