ERISAADE | Ministeeriumi ekspert räägib, mida tähendab aina lähemale tulev hädaolukord?

„Nakatumiskordaja on jõudnud 36,57ni ehk üle 25, mida kevadel oma plaanides pidasime silmas, kust maalt peame tegelema aktiivsemalt, mõtlema piirangutele. Nakatumiskordaja Ida-Virus on üle 110, Võrumaal 50,8 ja Harjumaal 38,8. Teistes on see allpool. Olukord on päris tõsine," nentis ta.

Tanel Kiik mainis eile sõna hädaolukord. Mida see tähendab? Paluste selgitab, et hädaolukorra oht määrab ära, millega tegeleb parasjagu turvishoiusüsteem ja hädaolukorda juhtivad asutused. Hädaolukorra ohu tase tähendab, et tegeletakse valmisoleku tagamisega, täiendatakse varusid, vaadatakse üle tegevusplaane.

„Sellises olukorras oleme olnud kogu suve. Valmistunudki sügiseks. See jõudis varem kohale, kui arvasime. Oleme faasis, kus kaalume, kas oleme hädaolukorras. See tooks kaasa teistsugused juhtimisstruktuurid, meditsiinistaabid piirkondadesse ja hädaolukorra meditsiiinijuhi tööle võtmise. Mõningates haiglates võib see tähendada plaanise ravi piiranguid," toob ta välja.

Testimine on võrreldes esimese lainega teisel tasemel. Enam ei pea testimisstrateegiat piirama, sest ei ole testimisvõimekust. Ministeerium ja terviseamet on andnud juhise perearstidele, et kõik sümptomitega inimesed tuleb suunata testima.

Testimisega peaks olema hästi. Iga inimene, kes pöördub, peaks saama suunatud. Arutame täna ka lähikontaktsete teemat. Et kas peaksime laiendama seda (perearstide poolt saata ka lähikondsed testima - T.S.)

Paluste rõhutab, et arvud näitavad, et esmaspäeviti on hästi palju perearsti poole pöördujaid, see võib tekitada kuhjumist testimiskeskuses. Kui nädalavahetusel sümptomid tekivad, siis tuleks helistada 1220 ehk perearsti nõuandeliinile, sest ka sealt on võimalik inimesi suunata testimisele.

Võimekus ja HOIA

Paluste ütleb, et täna ei saa öelda, et oleksime ületamas võimekust haiglates patsiente vastu võtta. Eriti oluline on aga vähendada levikut eakamate sihtrühmas. Eestis on 116 intensiivravi voodikohta, mis paiknevad keskhaiglates.

„Püüame inimesi ravida infektsioonhaiguste voodites. Nii kaua kui võimalik, suunata neid sinna," ütleb ta. See tähendab, et haiglatest saadetakse inimesi juba ka teistesse haiglatesse, et hoida intensiivravikohti vabadena.